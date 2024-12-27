16-летняя звезда кассового боевика "На драйве" погиб в ДТП: подробности

Молодой актер Хадсон Мик упал на дорогу с транспорта на ходу. Врачи не смогли спасти его жизнь.

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Молодой американский актер Хадсон Мик умер в возрасте 16 лет в ДТП. Он известен по роли детской версии главного героя в американо-британском криминально-комедийном фильме "На драйве". Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

Сообщается, что авария произошла 19 декабря в штате Алабама. 16-летний актер упал на дорогу с движущегося транспортного средства и получил несовместимые с жизнью травмы, сказал заместитель главного коронера (следователя, расследующего обстоятельства смерти) Билл Йейтс местному новостному агентству.

Хадсона доставили в местную больницу, и он "мирно" умер в субботу 21 декабря, говорится в некрологе на веб-сайте Searcy Funeral Homes.

Также журналисты сообщают, что полиция расследует обстоятельства смерти парня.

Умер молодой актер Хадсон Мик: что о нем известно

В некрологе отмечается, что во время учебы в школе Мик играл в футбольной команде. увлекался водными видами спорта, путешествиями.

Перед тем, как получить роль детской версии Эдгара Райта, главного героя фильма 2017 года "На драйве", Хадсон успел сняться в нескольких второстепенных ролях на телевидении и в короткометражных фильмах. Боевик с Энселом Элгортом в главной роли стал кассовым хитом, и карьера Мика пошла вверх. После этого он сыграл в сериалах "МакГайвер" и "Наследство".

Трейлер фильма "На драйве", где Хадсон Мик сыграл главного героя в детстве

У Хадсона остались родители, старший брат и бабушки.

Прощание с Миком состоится 28 декабря в мемориальной баптистской церкви Доусона в штате Алабама.

Прощание с 16-летним актером Хадсоном Миком проведут 28 декабря Фото: Instagram / hudsonmeek

Напомним, 23 декабря СМИ сообщали, что звезда фильма "Данди по кличке Крокодил" — пятиметровый 700-килограммовый крокодил — умер в Австралии в возрасте более 90 лет.

17 декабря СМИ писали о смерти Марисы Паредес, звезды оскароносного фильма "Жизнь прекрасна" и муза режиссера Педро Альмодовара. Ей было 78 лет.