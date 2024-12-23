Прожил почти сто лет: умер звезда фильма "Данди по прозвищу Крокодил"

700-килограммовый крокодил-монстр из приключенческого комедийного фильма Берт, который снимался вместе с Полом Хоганом, умер в неволе в Дарвине.

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В Австралии умер звезда культового фильма "Данди по прозвищу "Крокодил". Берт, пятиметровый крокодил, жил в Crocosaurus Cove, крокодиловом питомнике с 2008 года. По оценкам экспертов ему было более 90 лет. Об этом пишет Daily Mail.

Трейлер фильм "Данди по прозвищу "Крокодил"

"С большой грустью мы сообщаем о кончине Берта, легендарного крокодила Солтвотера и звезды австралийской классики "Данди по прозвищу "Крокодил". Берт мирно скончался в минувшие выходные, предположительно в возрасте более 90 лет, что ознаменовало конец невероятной эпохи", — сообщили в питомнике.

Там рассказали, что Берта поймали в 1980-х в реке Рейнольдс. И, снявшись в 1986 году в культовом фильме "Крокодил Данди", Берт стал одной из самых узнаваемых рептилий в мире.

Пол Хоган и Берт в фильме "Данди по прозвищу "Крокодил" Фото: Скриншот

"В 2008 году Берт отправился в Crocosaurus Cove. Известный своим независимым характером, Берт был убежденным холостяком. Его пылкий темперамент снискал ему уважение как смотрителей, так и посетителей, поскольку он воплощал в себе дикий и необузданный дух. Берт был действительно единственным в своем роде. Он был не просто крокодилом; он был силой природы и напоминанием о мощи и величии этих невероятных созданий", — резюмировали в питомнике, отметив, что Берт восхищал посетителей своими внушительными размерами и характером.

В 2015 году Берт попал в заголовки газет после того, как двое пьяных подростков ворвались в его вольер, чтобы поиздеваться над зверем.

Подростки, которых полиция описала как "слегка пьяных", пробрались в "Бухту крокозавров" и дразнили чудовищного крокодила.

Берт был настоящей звездой Фото: Соцсети

Прежде чем их напугал охранник, пара бросила в вольер с крокодилами различные предметы, в том числе знак "Мокрый пол" и розовый буй, которые 700-килограммовый монстр тут же сжевал в знак отвращения.

"Берту это не понравилось, и он это уничтожил", — рассказал директор питомника.

Берт снялся вместе с Полом Хоганом и Линдой Козловски в оригинальном фильме "Данди по прозвищу "Крокодил", а также послужил основой для цифрового крокодила в фильме 2007 года "Бродяга".

Напомним, на съемки фильма "Данди по прозвищу "Крокодил" было потрачено всего 8 миллионов долларов. Однако в прокате он собрал более 358 миллионов долларов, успешных проектов австралийского кинематографа.

Пол Хоган, исполнивший главную роль, сейчас проживает в Австралии. Ему 85 лет.

Напомним, ранее Фокус писал о приюте для известных приматов. Именно там живут шимпанзе Майкла Джексона и орангутанг, который снимался с Клинтом Иствудом.