Прожив майже сто років: помер зірка фільму "Данді на прізвисько Крокодил"
700-кілограмовий крокодил-монстр із пригодницького комедійного фільму Берт, який знімали разом із Полом Гоганом, помер у неволі в Дарвіні.
В Австралії помер зірка культового фільму "Данді на прізвисько "Крокодил". Берт, п'ятиметровий крокодил, жив у Crocosaurus Cove, крокодилячому розпліднику з 2008 року. За оцінками експертів йому було понад 90 років. Про це пише Daily Mail.
"З великим сумом ми повідомляємо про смерть Берта, легендарного крокодила Солтвотера і зірки австралійської класики "Данді на прізвисько "Крокодил". Берт мирно помер у минулі вихідні, імовірно у віці понад 90 років, що ознаменувало кінець неймовірної епохи", — повідомили в розпліднику.
Там розповіли, що Берта спіймали в 1980-х у річці Рейнольдс. І, знявшись 1986 року в культовому фільмі "Крокодил Данді", Берт став однією з найбільш упізнаваних рептилій у світі.
"У 2008 році Берт вирушив у Crocosaurus Cove. Відомий своїм незалежним характером, Берт був переконаним холостяком. Його палкий темперамент здобув йому повагу як доглядачів, так і відвідувачів, оскільки він утілював у собі дикий і неприборканий дух. Берт був справді єдиним у своєму роді. Він був не просто крокодилом; він був силою природи і нагадуванням про міць і велич цих неймовірних створінь", — резюмували в розпліднику, зазначивши, що Берт захоплював відвідувачів своїми значними розмірами і характером.
У 2015 році Берт потрапив у заголовки газет після того, як двоє п'яних підлітків увірвалися в його вольєр, щоб познущатися над звіром.
Підлітки, яких поліція описала як "злегка п'яних", пробралися в "Бухту крокозаврів" і дражнили жахливого крокодила.
Перш ніж їх налякав охоронець, пара кинула у вольєр із крокодилами різні предмети, зокрема знак "Мокра підлога" і рожевий буй, які 700-кілограмовий монстр одразу ж зжував на знак відрази.
"Берту це не сподобалося, і він це знищив", — розповів директор розплідника.
Берт знявся разом із Полом Гоганом і Ліндою Козловські в оригінальному фільмі "Данді на прізвисько "Крокодил", а також послужив основою для цифрового крокодила у фільмі 2007 року "Бродяга".
Нагадаємо, на зйомки фільму "Данді на прізвисько "Крокодил" було витрачено всього 8 мільйонів доларів. Однак у прокаті він зібрав понад 358 мільйонів доларів, найуспішніших проєктів австралійського кінематографа.
Пол Гоган, який виконав головну роль, зараз проживає в Австралії. Йому 85 років.
Нагадаємо, раніше Фокус писав про притулок для відомих приматів. Саме там живуть шимпанзе Майкла Джексона і орангутанг, який знімався з Клінтом Іствудом.