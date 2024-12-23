Прожив майже сто років: помер зірка фільму "Данді на прізвисько Крокодил"

700-кілограмовий крокодил-монстр із пригодницького комедійного фільму Берт, який знімали разом із Полом Гоганом, помер у неволі в Дарвіні.

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В Австралії помер зірка культового фільму "Данді на прізвисько "Крокодил". Берт, п'ятиметровий крокодил, жив у Crocosaurus Cove, крокодилячому розпліднику з 2008 року. За оцінками експертів йому було понад 90 років. Про це пише Daily Mail.

Трейлер фільм "Данді на прізвисько "Крокодил"

"З великим сумом ми повідомляємо про смерть Берта, легендарного крокодила Солтвотера і зірки австралійської класики "Данді на прізвисько "Крокодил". Берт мирно помер у минулі вихідні, імовірно у віці понад 90 років, що ознаменувало кінець неймовірної епохи", — повідомили в розпліднику.

Там розповіли, що Берта спіймали в 1980-х у річці Рейнольдс. І, знявшись 1986 року в культовому фільмі "Крокодил Данді", Берт став однією з найбільш упізнаваних рептилій у світі.

Пол Гоган і Берт у фільмі "Данді на прізвисько "Крокодил" Фото: Скриншот

"У 2008 році Берт вирушив у Crocosaurus Cove. Відомий своїм незалежним характером, Берт був переконаним холостяком. Його палкий темперамент здобув йому повагу як доглядачів, так і відвідувачів, оскільки він утілював у собі дикий і неприборканий дух. Берт був справді єдиним у своєму роді. Він був не просто крокодилом; він був силою природи і нагадуванням про міць і велич цих неймовірних створінь", — резюмували в розпліднику, зазначивши, що Берт захоплював відвідувачів своїми значними розмірами і характером.

У 2015 році Берт потрапив у заголовки газет після того, як двоє п'яних підлітків увірвалися в його вольєр, щоб познущатися над звіром.

Підлітки, яких поліція описала як "злегка п'яних", пробралися в "Бухту крокозаврів" і дражнили жахливого крокодила.

Берт був справжньою зіркою Фото: Соцмережi

Перш ніж їх налякав охоронець, пара кинула у вольєр із крокодилами різні предмети, зокрема знак "Мокра підлога" і рожевий буй, які 700-кілограмовий монстр одразу ж зжував на знак відрази.

"Берту це не сподобалося, і він це знищив", — розповів директор розплідника.

Берт знявся разом із Полом Гоганом і Ліндою Козловські в оригінальному фільмі "Данді на прізвисько "Крокодил", а також послужив основою для цифрового крокодила у фільмі 2007 року "Бродяга".

Нагадаємо, на зйомки фільму "Данді на прізвисько "Крокодил" було витрачено всього 8 мільйонів доларів. Однак у прокаті він зібрав понад 358 мільйонів доларів, найуспішніших проєктів австралійського кінематографа.

Пол Гоган, який виконав головну роль, зараз проживає в Австралії. Йому 85 років.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про притулок для відомих приматів. Саме там живуть шимпанзе Майкла Джексона і орангутанг, який знімався з Клінтом Іствудом.