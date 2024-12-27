16-річна зірка касового бойовика "На драйві" загинув у ДТП: подробиці

Молодий актор Хадсон Мік впав на дорогу з транспорту на ходу. Лікарі не змогли врятувати його життя.

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Молодий американський актор Хадсон Мік помер у віці 16 років у ДТП. Він відомий за роллю дитячої версії головного героя в американсько-британському кримінально-комедійному фільмі "На драйві". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.

Повідомляється, що аварія сталася 19 грудня в штаті Алабама. 16-річний актор впав на дорогу з транспортного засобу, що рухався, і отримав несумісні з життям травми, сказав заступник головного коронера (слідчого, що розслідує обставини смерті) Білл Єйтс місцевому новинному агентству.

Хадсона доставили до місцевої лікарні, та він "мирно" помер у суботу 21 грудня, йдеться в некролозі на вебсайті Searcy Funeral Homes.

Також журналісти повідомляють, що поліція розслідує обставини смерті хлопця.

Помер молодий актор Хадсон Мік: що про нього відомо

У некролозі зазначається, що під час навчання в школі Мік грав у футбольній команді. захоплювався водними видами спорту, подорожами.

Перед тим, як отримати роль дитячої версії Едгара Райта, головного героя фільму 2017 року "На драйві", Хадсон устиг знятися в кількох другорядних ролях на телебаченні та в короткометражних фільмах. Бойовик з Енселом Елгортом у головній ролі став касовим хітом, і кар'єра Міка пішла вгору. Після цього він зіграв у серіалах "МакГайвер" і "Спадок".

Трейлер фільму "На драйві", де Хадсон Мік зіграв головного героя в дитинстві

У Хадсона залишилися батьки, старший брат і бабусі.

Прощання з Міком відбудеться 28 грудня в меморіальній баптистській церкві Доусона в штаті Алабама.

Прощання з 16-річним актором Хадсоном Міком проведуть 28 грудня Фото: Instagram / hudsonmeek

Нагадаємо, 23 грудня ЗМІ повідомляли, що зірка фільму "Данді на прізвисько Крокодил" — п'ятиметровий 700-кілограмовий крокодил — помер в Австралії у віці понад 90 років.

17 грудня ЗМІ писали про смерть Маріси Паредес, зірки оскароносного фільму "Життя прекрасне" і муза режисера Педро Альмодовара. Їй було 78 років.