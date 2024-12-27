16-річна зірка касового бойовика "На драйві" загинув у ДТП: подробиці
Молодий актор Хадсон Мік впав на дорогу з транспорту на ходу. Лікарі не змогли врятувати його життя.
Молодий американський актор Хадсон Мік помер у віці 16 років у ДТП. Він відомий за роллю дитячої версії головного героя в американсько-британському кримінально-комедійному фільмі "На драйві". Про це повідомляє The Hollywood Reporter.
Повідомляється, що аварія сталася 19 грудня в штаті Алабама. 16-річний актор впав на дорогу з транспортного засобу, що рухався, і отримав несумісні з життям травми, сказав заступник головного коронера (слідчого, що розслідує обставини смерті) Білл Єйтс місцевому новинному агентству.
Хадсона доставили до місцевої лікарні, та він "мирно" помер у суботу 21 грудня, йдеться в некролозі на вебсайті Searcy Funeral Homes.
Також журналісти повідомляють, що поліція розслідує обставини смерті хлопця.
Помер молодий актор Хадсон Мік: що про нього відомо
У некролозі зазначається, що під час навчання в школі Мік грав у футбольній команді. захоплювався водними видами спорту, подорожами.
Перед тим, як отримати роль дитячої версії Едгара Райта, головного героя фільму 2017 року "На драйві", Хадсон устиг знятися в кількох другорядних ролях на телебаченні та в короткометражних фільмах. Бойовик з Енселом Елгортом у головній ролі став касовим хітом, і кар'єра Міка пішла вгору. Після цього він зіграв у серіалах "МакГайвер" і "Спадок".
У Хадсона залишилися батьки, старший брат і бабусі.
Прощання з Міком відбудеться 28 грудня в меморіальній баптистській церкві Доусона в штаті Алабама.
Нагадаємо, 23 грудня ЗМІ повідомляли, що зірка фільму "Данді на прізвисько Крокодил" — п'ятиметровий 700-кілограмовий крокодил — помер в Австралії у віці понад 90 років.
17 грудня ЗМІ писали про смерть Маріси Паредес, зірки оскароносного фільму "Життя прекрасне" і муза режисера Педро Альмодовара. Їй було 78 років.