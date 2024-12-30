У 2014 році Картер заявляв, що анексія Криму Росією була неминучою, та закликав зупинити Володимира Путіна, поки він не пішов далі. Окремо політик виступав проти військової допомоги ЗСУ та наголошував, що сторони конфлікту мають виконувати Мінські домовленості.

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У неділю 29 грудня у своєму будинку в місті Плейнсі в штаті Джорджія помер 39-й президент США Джиммі Картер (Джеймс Ерл Картер) у віці 100 років. Він прожив найдовше життя з усіх президентів Сполучених штатів. Про смерть батька повідомив його син Джеймс Е. Картер ІІІ, пише The Washington Post.

Причина смерті не була повідомлена одразу. Зазначається, що лютому 2023 року заснований колишнім президентом Центр Картера оголосив, що Джиммі після кількох госпіталізацій припинить лікування в медзакладі та проведе решту відпущеного йому часу вдома. В останні роки життя він боровся з агресивною формою раку шкіри — меланоми. Метастази поширилися на печінку та мозок.

Перша леді Картера, Розалінн, померла у віці 96 років 19 листопада 2023 року. Подружжя прожило разом 77 років, що стало найдовшим президентським шлюбом за всю історію США. Одна з останніх публічних появ Джиммі Картера була на її похоронах у Плейнсі. Він сидів в інвалідному візку в першому ряду.

Шлюб Джиммі та Розалін Картер став найдовшим президентським шлюбов в історії США Фото: The White House

Президент США Джо Байден наказав оголосили в країні національний день жалоби 9 січня та приспустити прапори США на федеральних будівлях і військових об’єктах на 30 днів.

Джиммі Картер — перший президент США з Глибокого Півдня

До початку політичної кар'єри Джиммі Картер був фермером з невеликого містечка, займався вирощуванням арахісу. Служив у військово-морських силах США. З 1971 по 1975 рік він був губернатором штату Джорджія.

Картер став першим з 1837 року президентом з Глибокого Півдня США (до нього відносять штати Алабама, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі та Південна Кароліна), а також єдиним демократом, що обіймав президентський пост між термінами Ліндона Б. Джонсона (1963 — 1969) та Білла Клінтона (1993 — 2001). Президентський термін Джиммі Картера тривав з 1977 до 1981 року.

Журналісти зазначають, що 39-й президент керував Сполученими Штатами з сильною демократичною більшістю в Конгресі, однак за його терміну країна ставала все більш консервативною. За чотири роки свого президентства Джиммі Картер програв свою кандидатуру на переобрання одному з найбільших консерваторів Рональду Рейгану.

На президентство Картера припала епоха економічної кризи, стагнації, безробіття та інфляції, тож сучасники вважали його посереднім президентом. Однак із часом судження про нього змінилися на більш позитивні. Американський журналіст Джонатан Альтер у біографії 39-го президента зазначив, що Картер часто випереджав свій час, зокрема в галузях скорочення використання викопного палива й збереження навколишнього середовища та у сфері боротьби з наслідками расового поділу в країні. За словами Альтера, Джиммі був "можливо, найбільш неправильно зрозумілим президентом в американській історії".

У 1978 році Картер став лавреатом Нобелівської премії миру після того, як посприяв укладанню Кемп-Девідських угод між Ізраїлем і Єгиптом та виводу Ізраїльських військ із захопленої ще 1967 року єгипетської території.

Висловлювання Джиммі Картера про Україну

Позицію Джиммі Картера щодо вторгнення Росії до України не можна назвати однозначною. У 2014 році в інтерв'ю PBS NewsHour він сказав, що анексія Росією українського Криму була "неминучою" та Путіну ніщо не могло завадити, та додав, що президента країни-агресора потрібно зупинити та не дати йому піти далі. Проте у квітні 2015 року Картер в інтерв'ю Голос Америки після поїздки до Москви у складі так званої "Групи старійшин" (The Elders), яка сприяє досягненню миру та дотримання прав людини, заявив, що "Росія дійсно хотіла б бачити ситуацію врегульованою у всіх аспектах", і закликав до виконання Мінських домовленостей. Також він сказав, що виступає проти постачання озброєння Україні та сподівається, що "президент Обама не посилатиме зброю".

На початку повномасштабного вторгнення РФ до України 24 лютого 2022 року експрезидент США опублікував на сайті "Центру Картера" офіційну заяву, в якій засудив дії Кремля та зазначив, що вони порушують норми міжнародного права та права людини.

"Я засуджую цей несправедливий наступ на суверенітет України, який загрожує безпеці в Європі та всьому світі, і я закликаю президента Путіна припинити всі військові дії та відновити мир. Сполучені Штати та їхні союзники повинні підтримувати народ України на підтримку його права на мир, безпеку та самовизначення", — зазначив Картер.

Нагадаємо, 29 грудня ЗМІ також повідомили про смерть мільярдера Чарльза Долана, засновник HBO, у віці 98 років. Він також заснував компанії Home Box Office Inc. і Cablevision Systems Corp. та заробив статки у розмірі 5 мільярдів доларів.

Також 27 грудня ЗМІ писали про трагічну загибель 16-річної зірки касового бойовика "На драйві". Молодий актор Хадсон Мік помер від отриманих у ДТП травм, впавши на дорогу з транспорту на ходу.