Меланія Трамп з'явилася на публіці в чорному з ніг до голови: що сталося (фото)

Меланія супроводжувала свого чоловіка в Ротонду Капітолію для прощання з експрезидентом Джиммі Картером, який помер у віці 100 років.

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54-річна Меланія Трамп, дружина новообраного президента США Дональда Трампа, разом із чоловіком вшанувала покійного президента Джиммі Картера. Вона відвідала Ротонду Капітолію, де стоїть труна колишнього політика, після чого вирушила разом із Дональдом до Конгресу, де відбулися переговори з Республіканською партією. Водночас колишня модель виглядала, як завжди, на висоті, повідомляється в акаунті MelaniaTrumpStyle, де розміщено фото і відео майбутньої першої леді.

Для виходу на публіку Меланія вибрала чорний костюм від Dolce Gabbana, що складається з жакета з двома рядами ґудзиків і спідниці нижче коліна, доповнивши образ туфлями на шпильці від Manolo Blahnik.

Волосся місіс Трамп традиційно залишила розпущеним і зробила мінімальний макіяж. Жодних прикрас вона не одягала.

Труна з тілом Картера перебуває у прощальній палаті у Вашингтоні, округ Колумбія, із 7 січня перед його державним похороном, який відбудеться в його рідному місті Плейнс у штаті Джорджія.

Після перемоги Трампа на виборах Меланія, яка вдруге візьме на себе обов'язки першої леді США, стверджує, що тепер усе буде по-іншому. За словами джерел, вона зараз більш впевнена в собі і в своїх силах, ніж це було перед першим терміном.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп вийшла на публіку в сукні за $3990.