Меланія Трамп вийшла на публіку в сукні за $3990 (фото)

Без п'яти хвилин перша леді завжди вміла вибирати вбрання, які мають ефектний вигляд на її модельній фігурі. Грошей на них вона теж ніколи не шкодувала.

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54-річна Меланія Трамп, дружина новообраного президента США, разом із чоловіком влаштувала святковий прийом у їхньому розкішному маєтку в Мар-а-Лаго у Флориді, пише Daily Mail.

Перед гостями вона з'явилася в розкішній чорній сукні-футлярі Medusa '95 Draped Gown від Versace за $3990, яка вирізнялася сексуальним розрізом до стегна, драпіруванням і глибоким вирізом. Увагу привертала золота деталь на бретелі сукні.

Дональд і Меланія Трамп Фото: Getty

Образ вона доповнила чорними туфлями-човниками на підборах, а її гарне волосся хвилями спадало на плечі.

Меланія не стала доповнювати вбрання аксесуарами, сконцентрувавши всю увагу на сукні та своїй фігурі.

Меланія Трамп обрала сукню від Versace

Її 78-річний чоловік, Дональд Трамп, одягнув елегантний чорний смокінг із метеликом.

Зазвичай сувора місіс Трамп цього вечора багато посміхалася і виглядала задоволеною та розслабленою.

20 січня відбудеться інавгурація, і Меланія наступні чотири роки знову буде під пильною увагою модних критиків. Колишня модель знає, як подати себе, і обирає традиційно брендове вбрання або ансамблі, які максимально вигідно підкреслюють її фігуру. Людина, яка відповідає за стиль місіс Трамп, – Ерве П'єр, особисто купує для неї одяг, і не завжди це бутики світових брендів.

Ставши першою леді вперше, місіс Трамп зіткнулася з тим, що кілька іменитих американських дизайнерів публічно відмовилися її одягати, хоча вона їх про це і не просила.

Такий бойкот не особливо засмутив колишню модель зі Східної Європи. Під час першого терміну Трампа Меланія регулярно носила одяг європейських дизайнерів. Вона дуже любить Dior.

Раніше Фокус писав про найгучніші модні провали Меланії Трамп.