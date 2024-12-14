Особистий стиліст Меланії Трамп розповів, де купує для неї одяг

Ерве П'єр стверджує, що у Меланії Трамп є свій індивідуальний стиль, і вона чудова жінка.

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Трохи більше місяця залишилося до того дня, коли Меланія Трамп приступить до виконання обов'язків першої леді. До 54-річної дружини новообраного президента завжди були прикуті погляди ЗМІ та модних критиків, але коли вона знову повернеться в публічний простір на найближчі чотири роки, її вбрання, як і раніше, розбиратимуть на молекули. Людина, яка відповідає за стиль місіс Трамп, — Ерве П'єр, особисто купує для неї одяг, і не завжди це бутики світових брендів, пише WWD.

Ставши першою леді вперше, місіс Трамп зіткнулася з тим, що кілька іменитих американських дизайнерів публічно відмовилися її одягати, хоча вона їх про це і не просила.

Такий бойкот не особливо засмутив колишню модель зі Східної Європи. Під час першого терміну Трампа Меланія регулярно носила одяг європейських дизайнерів. Вона дуже любить Dior. Наприклад, дружина республіканця одягла чорно-білу сукню-сорочку в горошок від Dior, щоб проголосувати в Палм-Біч, а потім – сірий костюм Dior для переможної промови свого чоловіка після голосування.

Меланія Трамп у сукні від Dior Фото: Reuters

За словами П'єра, Трамп, яка останні чотири роки залишалася в тіні і далеко від яскравого світла публічного життя, знадобляться деякі доповнення до гардероба. 95% того, що П'єр купує для своєї клієнтки, купують в окремих магазинах, а не в дизайнерських шоурумах або за індивідуальними проєктами, яким надавали перевагу попередні перші леді. Працювати безпосередньо з дизайнерами або змушувати їх представляти ескізи для потенційного творіння – це не для П'єра. "Я насправді не роблю цього з тієї простої причини, що індустрія моди не дуже вітає Трампа. Це не секрет. Деякі люди дуже відкриті й могли б зробити щось особливе. Але багато людей – ні", – сказав він.

П'єр згадує, що в одному з бутиків Нью-Йорка йому прямим текстом сказали, що "не раді" бачити його, знаючи, кого він одягає. Кілька разів, коли Ерве просив американський бренд пошити сукню або спідницю для Трамп, йому говорили: "На жаль, ми не можемо цього зробити".

Ерве П'єр — стиліст Меланії Трамп

Однак сказати, що Меланія не носить вітчизняних брендів, було б неправдою. Речі від Michael Kors і Proenza Schouler у неї є. Одним з основних предметів її гардероба є біла блузка Carolina Herrera, яку Трамп часто носить з одним із п'яти чорних костюмів Dolce & Gabbana. Вона також одягла блідо-блакитний індивідуальний ансамбль Ralph Lauren для інавгурації 2017 року.

Перша леді США в костюмі від Ralph Lauren Фото: Getty Images

Що стосується того, чи буде Меланія носити більше американських дизайнерів після свого повернення в Білий дім, П'єр сказав:

"Це питання очікування і перегляду. Звичайно, якщо є щось красиве. Я завжди справді намагаюся просувати американців і дивитися, що в них є".

Як би там не було, деякі вітчизняні бренди для неї "трохи екстремальні" і не вписуються в її гардероб легко, за словами П'єра. Це також стосується одного з найбільш екстравагантних дизайнів Balenciaga.

Фото: Getty Images

Описуючи стиль Меланії як "дуже міцно вкорінений", Ерве зазначив:

"Можливо, є рецепт того, як бути першою леді, від якого вона вислизнула. Коли вам 54, як Трамп, у вас є індивідуальність, і ви не слідуєте тенденціям. У вас є свій власний стиль. І якщо ви впевнені у своєму власному образі, у вас є характер, і ви відповідаєте за те, хто ви є".

Ерве наголошує, що якби дружина президента не була настільки чудовою, він би з нею не працював.

Раніше Фокус писав про модні провали Меланії Трамп.