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Стиль життя

Меланія Трамп розповіла, що зміниться під час її другого терміну на посаді першої леді

Меланія Трамп, перша леді США
Меланія Трамп готова з першого дня приступити до своїх обов'язків

За словами Меланії Трамп, зараз вона активно формує команду, яка буде з нею працювати в Білому домі, і "пакує речі".

54-річна Меланія Трамп, дружина новообраного президента США Дональда Трампа, дала своє перше інтерв'ю після виборів, з'явившись в ефірі програми "Fox & Friends", і сказала, що наразі вона абсолютно готова з першого дня після інавгурації чоловіка приступити до виконання обов'язків першої леді.

За словами Меланії, зараз вона зайнята формуванням команди, з якою працюватиме в Білому домі, і "пакує речі".

"Неймовірно, що вам доводиться робити в такій ситуації", — зазначила вона.

Місіс Трамп наголосила, що цього разу переїзд порівняно з першим терміном її чоловіка, про який вона писала у своїх мемуарах "Меланія", набагато "плавніший" у порівнянні з 2017 роком.

Меланія Трамп — гостя програми "Fox & Friends"

"Цього разу все зовсім по-іншому. Ми вже знаємо, куди йдемо. У нас є всі плани з минулого, тому нам не потрібно повертатися. Моя команда підтримує зв'язок із Білим домом, тож це плюс. У нас є все, що нам потрібно. Перший раз був складним. У нас не було особливого доступу, поки ми не увійшли туди 20 січня", — наголосила гостя програми.

Меланія стверджує, що "буде готова почати з першого дня".

Вона також зізналася, що ставлення її чоловіка після його перемоги у 2024 році було не таким, як після перемоги у 2016-му.

"Країна і народ дійсно підтримували його. Я думаю, що енергетика інша. Люди навколо нього інші", — пояснила Меланія.

Без п'яти хвилин перша леді також похвалила Дональда Трампа, який і до виборів, і зараз активно працює"

"Він зосереджений на тому, щоб знову зробити цю країну великою. Його патріотизм неймовірний, як і його важка робота", — сказала вона.

У бесіді Меланія Трамп сказала добрі слова і на адресу свого 18-річного сина Беррона, який допоміг батькові знайти нові способи достукатися до аудиторії.

"Я дуже пишаюся ним, його знаннями, навіть у політиці й тим, що він давав поради своєму батькові. Він привів так багато молодих людей. Він знає своє покоління. Він давав поради своєму батькові. Неймовірно, як він домігся успіху. Він точно знав, з ким його батькові потрібно зв'язатися і поговорити", — підкреслила колишня модель.

Раніше Фокус писав про публічні модні провали Меланії Трамп під час її першого терміну як першої леді США, а також про те, якою має бути дружина президента.