Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Стиль жизни

Мелания Трамп рассказала, что изменится во время ее второго срока на посту первой леди

Мелания Трамп, первая леди США
Мелания Трамп готова с первого дня приступить к своим обязанностям

По словам Мелании Трамп, сейчас она активно формирует команду, которая будет с ней работать в Белом доме, и "пакует вещи".

54-летняя Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, дала свое первое интервью после выборов, появившись в эфире программы "Fox & Friends", и сказала, что сейчас она абсолютно готова с первого дня после инаугурации мужа приступить к исполнению обязанностей первой леди.

По словам Мелании, сейчас она занята формированием команды, с которой будет работать в Белом доме, и "пакует вещи".

"Невероятно, что вам приходится делать в такой ситуации", – отметила она.

Миссис Трамп подчеркнула, что в этот раз переезд по сравнению с первым сроком ее мужа, о котором она писала в своих мемуарах "Мелания", гораздо "более плавный" по сравнению с 2017 годом.

Мелания Трамп – гостья программы "Fox & Friends"

"В этот раз все совсем по-другому. Мы уже знаем, куда идем. У нас есть все планы с прошлого, поэтому нам не нужно возвращаться. Моя команда поддерживает связь с Белым домом, так что это плюс. У нас есть все, что нам нужно. Первый раз был сложным. У нас не было особого доступа, пока мы не вошли туда 20 января", – подчеркнула гостья программы.

Мелания утверждает, что "будет готова начать с первого дня".

Она также призналась, что отношение ее мужа после его победы в 2024 году было не таким, как после победы в 2016-м.

"Страна и народ действительно поддерживали его. Я думаю, что энергетика другая. Люди вокруг него другие", – объяснила Мелания.

Без пяти минут первая леди также похвалила Дональда Трампа, который и до выборов, и сейчас активно работает"

"Он сосредоточен на том, чтобы снова сделать эту страну великой. Его патриотизм невероятен, как и его тяжелая работа", – сказала она.

В беседе Мелания Трамп сказала добрые слова и в адрес своего 18-летнего сына Бэррона, который помог отцу найти новые способы достучаться до аудитории.

"Я очень горжусь им, его знаниями, даже в политике и тем, что он давал советы своему отцу. Он привел так много молодых людей. Он знает свое поколение. Он давал советы своему отцу. Невероятно, как он добился успеха. Он точно знал, с кем его отцу нужно связаться и поговорить", — подчеркнула бывшая модель.

Ранее Фокус писал о публичных модных провалах Мелании Трамп во время ее первого срока в качестве первой леди США, а также о том, какой должна быть жена президента.