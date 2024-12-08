Мелания Трамп рассказала, что изменится во время ее второго срока на посту первой леди

По словам Мелании Трамп, сейчас она активно формирует команду, которая будет с ней работать в Белом доме, и "пакует вещи".

54-летняя Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США Дональда Трампа, дала свое первое интервью после выборов, появившись в эфире программы "Fox & Friends", и сказала, что сейчас она абсолютно готова с первого дня после инаугурации мужа приступить к исполнению обязанностей первой леди.

По словам Мелании, сейчас она занята формированием команды, с которой будет работать в Белом доме, и "пакует вещи".

"Невероятно, что вам приходится делать в такой ситуации", – отметила она.

Миссис Трамп подчеркнула, что в этот раз переезд по сравнению с первым сроком ее мужа, о котором она писала в своих мемуарах "Мелания", гораздо "более плавный" по сравнению с 2017 годом.

Мелания Трамп – гостья программы "Fox & Friends"

"В этот раз все совсем по-другому. Мы уже знаем, куда идем. У нас есть все планы с прошлого, поэтому нам не нужно возвращаться. Моя команда поддерживает связь с Белым домом, так что это плюс. У нас есть все, что нам нужно. Первый раз был сложным. У нас не было особого доступа, пока мы не вошли туда 20 января", – подчеркнула гостья программы.

Мелания утверждает, что "будет готова начать с первого дня".

Она также призналась, что отношение ее мужа после его победы в 2024 году было не таким, как после победы в 2016-м.

"Страна и народ действительно поддерживали его. Я думаю, что энергетика другая. Люди вокруг него другие", – объяснила Мелания.

Без пяти минут первая леди также похвалила Дональда Трампа, который и до выборов, и сейчас активно работает"

"Он сосредоточен на том, чтобы снова сделать эту страну великой. Его патриотизм невероятен, как и его тяжелая работа", – сказала она.

В беседе Мелания Трамп сказала добрые слова и в адрес своего 18-летнего сына Бэррона, который помог отцу найти новые способы достучаться до аудитории.

"Я очень горжусь им, его знаниями, даже в политике и тем, что он давал советы своему отцу. Он привел так много молодых людей. Он знает свое поколение. Он давал советы своему отцу. Невероятно, как он добился успеха. Он точно знал, с кем его отцу нужно связаться и поговорить", — подчеркнула бывшая модель.

Ранее Фокус писал о публичных модных провалах Мелании Трамп во время ее первого срока в качестве первой леди США, а также о том, какой должна быть жена президента.