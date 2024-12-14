Личный стилист Мелании Трамп рассказал, где покупает для нее одежду

Эрве Пьер утверждает, что у Мелании Трамп есть свой индивидуальный стиль, и она замечательная женщина.

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Чуть больше месяца осталось до того дня, когда Мелания Трамп приступит к исполнению обязанностей первой леди. К 54-летней жене новоизбранного президента всегда были прикованы взгляды СМИ и модных критиков, но когда она снова вернется в публичное пространство на ближайшие четыре года, ее наряды, как и раньше, будут разбирать на молекулы. Человек, который отвечает за стиль миссис Трамп, – Эрве Пьер, лично покупает для нее одежду, и не всегда это бутики мировых брендов, пишет WWD.

Став первой леди в первый раз, миссис Трамп столкнулась с тем, что несколько именитых американских дизайнеров публично отказались ее одевать, хотя она их об этом и не просила.

Подобный бойкот не особо расстроил бывшую модель из Восточной Европы. Во время первого срока Трампа Мелания регулярно носила одежду европейских дизайнеров. Она очень любит Dior. Например, жена республиканца надела черно-белое платье-рубашку в горошек от Dior, чтобы проголосовать в Палм-Бич, а затем – серый костюм Dior для победной речи своего мужа после голосования.

Мелания Трамп в платье от Dior Фото: Reuters

По словам Пьера, Трамп, которая последние четыре года оставалась в тени и вдали от яркого света публичной жизни, понадобятся некоторые дополнения к гардеробу. 95% того, что Пьер покупает для своей клиентки, покупается в отдельных магазинах, а не в дизайнерских шоурумах или по индивидуальным проектам, которые предпочитали предыдущие первые леди. Работать напрямую с дизайнерами или заставлять их представлять эскизы для потенциального творения — это не для Пьера. "Я на самом деле не делаю этого по той простой причине, что индустрия моды не очень приветствует Трампа. Это не секрет. Некоторые люди очень открыты и могли бы сделать что-то особенное. Но многие люди — нет", – сказал он.

Пьер вспоминает, что в одном из бутиков Нью-Йорка ему прямым текстом сказали, что "не рады" видеть его, зная, кого он одевает. Несколько раз, когда Эрве просил американский бренд сшить платье или юбку для Трамп, ему говорили: "К сожалению, мы не можем этого сделать".

Эрве Пьер – стилист Мелании Трамп

Однако сказать, что Мелания не носит отечественные бренды, было бы неправдой. Вещи от Michael Kors и Proenza Schouler у нее есть. Одним из основных предметов ее гардероба является белая блузка Carolina Herrera, которую Трамп часто носит с одним из пяти черных костюмов Dolce & Gabbana. Она также надела бледно-голубой индивидуальный ансамбль Ralph Lauren для инаугурации 2017 года.

Первая леди США в костюме от Ralph Lauren Фото: Getty Images

Что касается того, будет ли Мелания носить больше американских дизайнеров после своего возвращения в Белый дом, Пьер сказал:

"Это вопрос ожидания и просмотра. Конечно, если есть что-то красивое. Я всегда действительно стараюсь продвигать американцев и смотреть, что у них есть".

Как бы то ни было, некоторые отечественные бренды для нее "немного экстремальны" и не вписываются в ее гардероб легко, по словам Пьера. Это также относится к одному из самых экстравагантных дизайнов Balenciaga.

Фото: Getty Images

Описывая стиль Мелании как "очень прочно укоренившийся", Эрве отметил:

"Возможно, есть рецепт того, как быть первой леди, от которого она ускользнула. Когда вам 54, как Трамп, у вас есть индивидуальность, и вы не следуете тенденциям. У вас есть свой собственный стиль. И если вы уверены в своем собственном образе, у вас есть характер, и вы отвечаете за то, кто вы есть".

Эрве подчеркивает, что если бы жена президента не была настолько замечательной, он бы с ней не работал.

Ранее Фокус писал о модных провалах Мелании Трамп.