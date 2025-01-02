Мелания Трамп вышла на публику в платье за $3990 (фото)

Без пяти минут первая леди всегда умела выбирать наряды, которые эффектно смотрятся на ее модельной фигуре. Денег на них она тоже никогда не жалела.

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54-летняя Мелания Трамп, жена новоизбранного президента США, вместе с мужем устроила праздничный прием в их роскошном поместье в Мар-а-Лаго во Флориде, пишет Daily Mail.

Перед гостями она появилась в роскошном черном платье-футляре Medusa ‘95 Draped Gown от Versace за $3990, которое отличалось сексуальным разрезом до бедра, драпировкой и глубоким вырезом. Внимание привлекала золотая деталь на бретели платья.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty

Образ она дополнила черными туфлями-лодочками на каблуке, а ее красивые волосы волнами спадали на плечи.

Мелания не стала дополнять наряд аксессуарами, сконцентрировав все внимание на платье и своей фигуре.

Мелания Трамп выбрала платье от Versace

Ее 78-летний муж, Дональд Трамп, надел элегантный черный смокинг с бабочкой.

Обычно суровая миссис Трамп в этот вечер много улыбалась и выглядела довольной и расслабленной.

20 яваря состоится инаугурация, и Мелания следующие четыре года снова будет под пристальным вниманием модных критиков. Бывшая модель знает, как подать себя, и выбирает традиционно брендовые наряды или ансамбли, которые максимально выгодно подчеркивают ее фигуру. Человек, который отвечает за стиль миссис Трамп, – Эрве Пьер, лично покупает для нее одежду, и не всегда это бутики мировых брендов.

Став первой леди в первый раз, миссис Трамп столкнулась с тем, что несколько именитых американских дизайнеров публично отказались ее одевать, хотя она их об этом и не просила.

Подобный бойкот не особо расстроил бывшую модель из Восточной Европы. Во время первого срока Трампа Мелания регулярно носила одежду европейских дизайнеров. Она очень любит Dior.

Ранее Фокус писал о самых громких модных провалах Мелании Трамп.