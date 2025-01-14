Мелания Трамп рассказала, как часто они с сыном Бэрроном будут в Белом доме

Жена Дональда Трампа призналась, что на этот раз она гораздо больше готова к переезду в Белый дом. В 2017 году ей было трудно, ведь было мало информации.

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Мелания Трамп и ее сын Бэррон Трамп будут проводить неполный рабочий день в Белом доме во время второго президентства ее мужа Дональда Трампа. Об этом первая леди США рассказала для Fox & Friends.

54-летняя бывшая фотомодель словенского происхождения призналась, что она и 18-летний студент Нью-Йоркского университета планируют разделить свое время между Вашингтоном, Нью-Йорком и семейным домом Мар-а-Лаго в Палм-Бич, штат Флорида.

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"Я буду в Белом доме, и когда мне нужно будет быть в Нью-Йорке, я буду в Нью-Йорке. Когда мне нужно будет быть в Палм-Бич, я буду в Палм-Бич. Но моей первоочередной задачей является, знаете, быть мамой, быть первой леди, быть женой, и как только мы придем к 20 января, вы будете служить стране", — рассказала Мелания Трамп.

Поместье Мар-а-Лаго, получившее прозвище "Зимний Белый дом", является основной резиденцией Дональда Трампа с 2019 года.

Дональд Трамп с сыном Бэрроном Фото: Getty Images

В частности, первая леди отметила, что Беррон, который учится в престижной Школе бизнеса Стерна при Нью-Йоркском университете, "будет приезжать" в Белый дом так часто, как захочет.

Кроме этого, жена Дональда Трампа призналась, что на этот раз она гораздо больше готова к переезду в Белый дом, чем впервые, когда ее муж занимал должность в 2017 году.

Белый дом в Вашингтоне Фото: whitehouse.gov

"Разница в том, что я знаю, куда буду идти. Я знаю комнаты, где мы будем жить, знаю процесс. Первое время было сложным. Мы не имели много информации", — рассказала она.

Беррон — единственный из детей Дональда, кто жил с ним в Белом доме, когда он был 45-м президентом США, поскольку он был еще несовершеннолетним, когда его отец стал главой государства. Его мама — словенская фотомодель и предпринимательница. Она в свое время переехала из Словении в США и вышла замуж за Дональда Трампа в 2005 году.

Напомним, Мелания Трамп вышла на публику в черном образе.

Также Фокус писал об отношении Мелании Трамп к дружбе ее мужа с Илоном Маском.