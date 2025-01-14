Меланія Трамп розповіла, як часто вони із сином Берроном будуть у Білому домі
Дружина Дональда Трампа зізналася, що цього разу вона набагато більше готова до переїзду в Білий дім. У 2017 році їй було важко, адже було мало інформації.
Меланія Трамп і її син Беррон Трамп проводитимуть неповний робочий день у Білому домі під час другого президентства її чоловіка Дональда Трампа. Про це перша леді США розповіла для Fox & Friends.
54-річна колишня фотомодель словенського походження зізналася, що вона та 18-річний студент Нью-Йоркського університету планують розділити свій час між Вашингтоном, округ Колумбія, Нью-Йорком і сімейним будинком Мар-а-Лаго в Палм-Біч, штат Флорида.Важливо
"Я буду в Білому домі, і коли мені потрібно буде бути в Нью-Йорку, я буду в Нью-Йорку. Коли мені потрібно буде бути в Палм-Біч, я буду в Палм-Біч. Але моїм першочерговим завданням є, знаєте, бути мамою, бути першою леді, бути дружиною, і як тільки ми прийдемо до 20 січня, ви будете служити країні", — розповіла Меланія Трамп.
Маєток Мар-а-Лаго, який отримав прізвисько "Зимовий Білий дім", є основною резиденцією Дональда Трампа з 2019 року.
Зокрема, перша леді зазначила, що Беррон, який навчається в престижній Школі бізнесу Стерна при Нью-Йоркському університеті, "приїжджатиме" до Білого дому так часто, як захоче.
Окрім цього, дружина Дональда Трампа зізналася, що цього разу вона набагато більше готова до переїзду в Білий дім, ніж вперше, коли її чоловік обіймав посаду у 2017 році.
"Різниця в тому, що я знаю, куди йтиму. Я знаю кімнати, де ми будемо жити, знаю процес. Перший час був складним. Ми не мали багато інформації", — розповіла вона.
Беррон — єдиний із дітей Дональда, хто жив з ним у Білому домі, коли він був 45-м президентом США, оскільки він був ще неповнолітнім, коли його батько став главою держави. Його мама — словенська фотомодель та підприємиця. Вона свого часу переїхала зі Словенії до США та одружилася з Дональдом Трампом у 2005 році.
Нагадаємо, Меланія Трамп вийшла на публіку в чорному образі.
Також Фокус писав про ставлення Меланії Трамп до дружби її чоловіка з Ілоном Маском.