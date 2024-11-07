10 онуків та 5 дітей: що відомо про родину Дональда Трампа

Наразі політик одружений з Меланією Трамп, яка народила йому сина Беррона. Окрім нього, у Трампа є спадкоємці від попередніх союзів, які доволі активно допомагають йому в бізнесі та політиці.

Дональд Трамп, який, судячи з усього, стане 47-м президентом США, часто долучав до своєї адміністрації та передвиборної кампанії членів своєї родини. Що відомо про дітей, онуків та батьків політика, розповідає Page Six.

Фредерік Трамп — батько Дональда Трампа

Батько Дональда, Фред Трамп, народився 11 жовтня 1905 року в Нью-Йорку. Його батьки були німецькими іммігрантами, і він жив у Бронксі.

Трамп-старший заробив своє багатство завдяки бізнесу з нерухомості. Пізніше його компанія стала відомою як Trump Organisation.

Фредерік Трамп одружився з Мері Енн Маклеод у 1936 році. У цьому союзі народилося п’ятеро дітей: Маріанна, Фред Трамп-молодший, Елізабет, Дональд і Роберт.

Дональд приєднався до бізнесу батька в 1968 році, а в 1971 році був призначений президентом Trump Organization.

У 1976 році Фредерік Трамп створив трастові фонди розміром в 1 млн доларів для кожного зі своїх п’ятьох дітей і трьох онуків, які виплачуватимуться у вигляді щорічних дивідендів. Бізнесмен помер 25 червня 1999 року у віці 93 років після боротьби з пневмонією. Повідомляється, що в останні роки життя він також страждав від хвороби Альцгеймера.

Фредерік Трамп

Мері Енн Маклеод Трамп — мама Дональда Трампа

Мері Енн Маклеод Трамп народилася 10 травня 1912 року в Шотландії. Вона розмовляла гельською, а англійська стала другою мовою мами Дональда Трампа.

Жінка переїхала до США за імміграційною візою 17 лютого 1930 року. Після прибуття до Нью-Йорка вона кілька років працювала домашньою прислугою.

Мері Енн зустріла майбутнього чоловіка в Квінсі в середині 1930-х років, і вони одружилися 11 січня 1936 року.

Багатодітна мама виростила своїх спадкоємців на Ямайці, де, як повідомляється, працювала волонтером у місцевій лікарні та брала активну участь у шкільних і позашкільних заходах своїх синів та доньок.

В останні роки життя мама Дональда Трампа страждала від остеопорозу. Жінка померла через рік після Фредеріка у 2000 році у віці 88 років.

Мері Енн Маклеод Трамп

Дональд Трамп-молодший — первісток президента

Дональд і його перша дружина Івана Трамп, з якою він був одружений з 1977 по 1990 роки, стали батьками свого першого сина Дональда Трампа-молодшого 31 грудня 1977 року.

Він виріс у Нью-Йорку та навчався в коледжі Університету Пенсильванії Вортон, де отримав освіту економіста у 2000 році.

Американський бізнесмен, якого часто називають Доном-молодшим, часто був поруч зі своїм батьком у багатьох професійних починаннях.

Первісток 45-го президента США також працював над багатьма проєктами Trump Organization з 2001 року.

Дональд Трамп-молодший Фото: Getty Images

Після першого обрання батька на посаду у 2016 році Дон-молодший взяв на себе роль політичного радника.

Дон-молодший і його перша дружина Ванесса Трамп розлучилися в березні 2018 року після 12 років шлюбу. У цьому союзі народилося пʼятеро дітей.

Після цього бізнесмен почав зустрічатися з ведучою телевізійних новин Кімберлі Гілфойл у 2018 році. Пара заручилася у 2022 році, проте досі офіційно не уклала союз.

Кай Трамп — перша онука Дональда Трампа

Кай — старша дитина Дона-молодшого і перша онучка Дональда Трампа. 17-річна дівчинка студентка та любителька гольфу.

"Для мене він звичайний дідусь", — говорила раніше Кай.

Зокрема, дівчинка привітала дідуся з перемогою на президентських виборах 2024 року.

"Ти надихаєш нас усіх. Я люблю тебе, дідусь", — написала Кай у соцмережах.

Дональд Трамп з онукою Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Дональд Джон Трамп III

Друга дитина Дона-молодшого від колишньої дружини також є тезкою політика. Хлопчик народився в Нью-Йорку 18 лютого 2009 року.

Трістан Мілос Трамп

Трістан Мілос — третя дитина Дона-молодшого та Ванесси. Він народився 2 жовтня 2011 року в Нью-Йорку.

Спенсер Фредерік Трамп

Спенсер Фредерік — четверта дитина експодружжя. Його друге ім'я — данина його прадіду — батькові Дональда, Фредеріку Крісту Трампу-старшому. Онук Дональда Трампа народився 21 жовтня 2012 року.

Хлоя Софія Трамп

Хлоя Софія — наймолодша й остання дитина Дона-молодшого від першої дружини. Дівчинка народилася 16 червня 2014 року.

Іванка Трамп — перша донька Дональда Трампа

Іванка Трамп є другою старшою дитиною та першою донькою Дональда Трампа та його першої дружини Івани.

Вона народилася 30 жовтня 1981 року. Свого часу спадкоємиця політика працювала моделлю і навіть з’явилася на обкладинці журналу Seventeen.

Іванка Трамп два роки навчалася в Джорджтаунському університеті, а потім перевелася в Пенсільванський університет, де здобула ступінь економіста, як і її старший брат.

Іванка Трамп з чоловіком Фото: instagram @ivankatrump

Також у неї було кілька ліній взуття, аксесуарів і сумок.

У березні 2017 року, неофіційно консультуючи Дональда, Іванка була офіційно призначена радником президента. Однак після програшу батька у 2020 році вона вирішила відійти від політики. Втім, Іванка продовжує підтримувати тата під час президентських перегонів.

У 2020 році Іванка та її чоловік Джаред Кушнер, за якого вона вийшла заміж у 2009 році, переїхали до Флориди з трьома дітьми.

Арабелла Роуз Кушнер

Арабелла Роуз — старша дитина Іванки та Джареда. Вона народилася 17 липня 2011 року.

Джозеф Фредерік Кушнер

Джозеф Фредерік, який, як і його двоюрідний брат Спенсер, є тезкою свого прадіда. Хлопчик став другою дитиною Іванки та Джареда. Він народився 14 жовтня 2013 року.

Іванка Трамп та Джаред Кушнер з дітьми Фото: instagram @ivankatrump

Теодор Джеймс Кушнер

Теодор Джеймс — молодша дитина Іванки та Джареда. Народився 27 березня 2016 року.

Ерік Трамп — третя дитина Дональда Трампа

Ерік Трамп — третя та наймолодша дитина Івани та Дональда. Народився 6 січня 1984 року.

Він навчався в Джорджтаунському університеті у Вашингтоні і закінчив його зі ступенем у галузі фінансів та менеджменту. Як і його старші брат і сестра, він також працював на Trump Organization.

Ерік започаткував кілька благодійних організацій, зокрема, Фонд Еріка Трампа, який є громадською благодійною організацією, що збирає гроші для дитячої лікарні.

Підприємець одружений з Ларою Трамп з 2014 року. Дональд наполіг, аби його невістка була призначена співголовою Національного комітету Республіканської партії. Пізніше вона отримала цю посаду і займає її досі.

У Еріка та Лари підростають двоє дітей.

Ерік Трамп з дружиною

Ерік Люк Трамп

12 вересня 2017 року Ерік і Лара стали батьками своєї першої дитини, Еріка Люка. Хоча хлопчика назвали на честь батька, його часто називають другим ім’ям Люк.

Кароліна Дороті Трамп

Лара народила другу дитину, дочку Кароліну Дороті, 20 серпня 2019 року.

Тіффані Трамп — молодша донька Дональда Трампа

Тіффані Трамп — четверта дитина і друга дочка Дональда Трампа. Її народила друга дружина політика Марла Мейплз, з якою він був одружений з 1993 по 1999 рік.

Тіффані зʼявилася на світ 13 жовтня 1993 року. Вона виросла в Каліфорнії, тоді як Дон-молодший, Іванка та Ерік жили переважно в Нью-Йорку.

Дівчина навчалася в Пенсільванському університеті. У 2016 році вона отримала ступінь бакалавра соціології. У 2020 році Тіффані закінчила юридичну школу в Джорджтауні.

Донька Дональда Трампа запустила власну лінію ювелірних виробів, але сказала, що це було лише хобі.

У 2018 році Тіффоні почала зустрічатися зі спадкоємцем мільярдера Майклом Булосом. Пара одружилася у 2022 році. Дональд Трамп оголосив на політичному заході в жовтні 2024 року, що Тіффані та Булос стануть батьками.

Дональд Трамп з донькою Тіффані

Беррон Трамп — молодший син Дональда Трампа

Беррон Трамп — молодша дитина Дональда Трампа, а також перша й єдина дитина від дружини Меланії.

Юнак народився 20 березня 2006 року. Беррон — єдиний із дітей Дональда, хто жив з ним у Білому домі, коли він був 45-м президентом США, оскільки він був ще неповнолітнім, коли його батько став главою держави.

Беррон закінчив Оксбриджську академію. Після цього юнак вступив до коледжу Нью-Йоркського університету. Його мама — словенська фотомодель та підприємиця. Вона свого часу переїхала зі Словенії до США та одружилася з Дональдом Трампом у 2005 році.

Дональд Трамп з дружиною Меланією та сином Берроном Фото: Getty Images

Нагадаємо, які пластичні операції робила Меланія Трамп.

Також Фокус писав про кращі авто Дональда Трампа.