Нове обличчя: пластичні хірурги розповіли, що змінилося в зовнішності Меланії Трамп

Під час голосування на виборчій дільниці Меланія не знімала сонцезахисні окуляри, що закривали половину її обличчя. Багатьох користувачів мережі це наштовхнуло на думку, що замість неї на публіці з'явився двійник.

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54-річна Меланія Трамп, з'явившись на виборчій дільниці у Флориді, неподалік від Мар-а-Лаго, привернула увагу до своєї зовнішності, оскільки виглядала дуже свіжою, а її обличчя здавалося худішим, ніж зазвичай. У мережі навіть поповзли чутки про те, що за великими сонцезахисними окулярами ховався двійник, а не справжня дружина кандидата в президенти США, пише Daily Mail.

За словами пластичних хірургів, які поспілкувалися з таблоїдом, місіс Трамп справді виглядає по-іншому.

Доктор Денніс Шимпф, пластичний хірург із Південної Кароліни, сказав, що Меланія "ймовірно, зробила додаткову ін'єкцію філерів, смакуючи" перемогу свого чоловіка і галас, який послідував за цим у ЗМІ.

Обличчя місіс Трамп виглядало дещо схудлим Фото: Getty Images

Томас Барнс, пластичний хірург із Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, зазначив, що "вона просто виглядала втомленою". Це могла бути втома через підтримку чоловіка під час виснажливої передвиборчої кампанії. Він вважає, що тонша щелепа і менш об'ємні щоки Меланії "відповідають тому, що та пережила за останні кілька тижнів і місяців":

"Вона, ймовірно, не спала, у неї, ймовірно, трохи зневоднене обличчя, можливо, вона трохи схудла".

Що стосується сонцезахисних окулярів, доктор Барнс припустив, що це проста помилка з макіяжем, коли трохи туші або пудри потрапило їй в око, спровокувавши почервоніння, "що не матиме гарного вигляду на людині з модельною зовнішністю". Саме тому вона могла надіти окуляри, не знімаючи їх навіть у приміщенні.

Доктор Шимпф запропонував ще одне пояснення незвичайного рішення залишатися в сонцезахисних окулярах.

"Вона могла б зробити трохи філерів під очима і на щоках. Це часто призводить до синців, тому цілком логічно, що вона одягла сонцезахисні окуляри", — не виключає лікар. Натомість Меланія після голосування, на пресконференції, все ж таки зняла окуляри, продемонструвавши, що з її обличчям усе гаразд.

Доктор Шимпф додав, що зморшки між крилами її носа і куточками рота здаються набагато менш глибокими, ніж зазвичай, що передбачає введення філерів у щоки для підтяжки і підтримки шкіри навколо рота і розгладження зморшок.

Дружина Дональда Трампа має доступ до найпередовіших засобів для збереження молодості та краси Фото: Getty Images

Доктор Браян Рейган, сертифікований пластичний хірург з CosmetiCare в Ньюпорт-Біч, Каліфорнія, розповів, що між її появою в Нью-Йорку і на виборчій дільниці її підборіддя і лінія щелепи "здавалися вужчими, ніж у Меланії в типовому стані". Він вважає, що найімовірнішою методикою схуднення щелепи був Morpheus 8, нехірургічне лікування, що використовує радіочастотну енергію і мікроголки для підтяжки шкіри навколо лінії щелепи і стимуляції вироблення колагену.

У місіс Трамп також є доступ до найпередовіших засобів для догляду за шкірою і процедур для догляду за обличчям, що зберігають молодість, до найкваліфікованіших дерматологів і нескінченних ресурсів для дотримання здорової дієти й підтримання суворого режиму вправ, усе це може допомогти запобігти видимому старінню.

Сертифіковані пластичні хірурги раніше стверджували, що вона, ймовірно, зробила ін'єкції філерів у щоки, ін'єкції ботоксу в кількох місцях, ринопластику і підтяжку обличчя. Майбутня перша леді трималася відносно скромно протягом більшої частини передвиборчого сезону, рідко з'явившись на мітингу прихильників обраного президента в Медісон-сквер-гарден минулого тижня.

Раніше Фокус писав, у яких вбраннях Меланія Трамп з'явилася в день голосування і після оприлюднення перших результатів, а також розповідав, як чому її нова книжка спогадів не несе жодної інформаційної цінності.