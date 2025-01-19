Ивана, Марла и Мелания: что известно о трех женах Дональда Трампа (фото)

Уже во второй раз первой леди США станет Мелания Трамп. Впрочем, в начале и на протяжении пути Дональда Трампа рядом с ним были и другие женщины.

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Уже 20 января 2025 года Дональд Трамп снова станет президентом США. За период политической карьеры и построения бизнеса рядом с ним были разные женщины, на трех из которых политик официально женился. О женах Трампа пишет People.

Ивана Трамп

В начале создания своей империи недвижимости Дональд Трамп женился на своей первой жене Иване Трамп. Она родила тогда еще будущему президенту США троих детей.

В 1976 году Дональд Трамп познакомился с Иваной, урожденной Иваной Зельничковой. Тогда женщина жила в Монреале, работала моделью и лыжным инструктором, иммигрировав в Канаду из Чехословакии перед этим. Как-то в Нью-Йорке во время ужина с группой других моделей к ней подошел Дональд. Так началась история пары.

Политик прислал Иване 100 роз, водил ее на роскошные обеды.

Дональд и Ивана Трамп Фото: Getty Images

Пара поженилась через три месяца, 9 апреля 1977 года, в Marble Collegiate Church в Нью-Йорке. Их медовый месяц прошел в Мексике. 31 декабря 1977 года, в первую годовщину помолвки пары, Ивана родила их первенца Дональда-младшего. Во время брака Дональд и Ивана стали родителями еще двоих детей. В 1981 году родилась дочь Иванка. В 1984 году у них родился младший сын Эрик.

Влюбленные также стали деловыми партнерами. Сразу после женитьбы Дональд Трамп назначил Ивану вице-президентом по дизайну интерьера в отеле Commodore, который превращали в отель Grand Hyatt. Она продолжала помогать мужу строить его империю недвижимости, помогая со строительством Trump Tower, а также казино Trump Taj Mahal в Атлантик-Сити, штат Нью-Джерси. Позже первая жена Трампа стала президентом знаменитого отеля Plaza.

Их брак продлился до 1989 года, когда Ивана узнала об изменах бизнесмена с моделью Марлой Мейплз. Последняя просто подошла к первой жене Трампа и сказала, что любит ее мужа.

Дональд и Ивана Трамп Фото: Getty Images

Несмотря на их скандальный развод и раздел имущества, пара осталась в дружеских отношениях. Ивана даже присутствовала на инаугурации Дональда Трампа в 2017 году. Бывшая помощница Белого дома Омароса Маниголт Ньюман говорила, что президент "постоянно" обращался за советом к Иване во время первой каденции.

Когда Ивана умерла 14 июля 2022 года в возрасте 73 лет, Дональд Трамп назвал ее "замечательной, красивой и удивительной женщиной, которая вела замечательную вдохновляющую жизнь".

Марла Мейплз

После развода с Иваной Дональд продолжил отношения с Мейплз. Вскоре Марла забеременела четвертым ребенком политика. В 1993 году у них родилась дочь Тиффани, а через несколько месяцев Дональд и Мейплз поженились.

Их брак продлился всего несколько лет, и в 1997 году пара развелась. Их развод длился в суде два года — в течение которых Дональд Трамп познакомился со своей нынешней женой Меланией Трамп.

Дональд Трамп и Марла Мейплз Фото: Getty Images

Бизнесмен познакомился с Марлой во время теннисного матча знаменитостей в 1985 году, когда он еще был женат на своей первой жене. Сначала пара была просто друзьями, но впоследствии завязался роман, который они держали в тайне.

Трамп и Мейплз поженились 20 декабря 1993 года на экстравагантной церемонии в большом бальном зале отеля Plaza. На мероприятии присутствовали 1000 гостей. На невесте было платье Carolina Herrera и тиара Harry Winston стоимостью 2 миллиона долларов.

Дональд Трамп и Марла Мейплз в день свадьбы Фото: Getty Images

Они развелись в мае 1997 года. Мейплз позже говорила, что они "различались" тем, как смотрели на мир и как они хотели воспитывать своего ребенка.

Со второй женой Трамп также остался в хороших отношениях после разрыва.

Мелания Трамп

Модель словенского происхождения стала третьей женой Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, станет ею во второй раз.

Пара встречалась несколько лет, в конце концов поженившись в 2005 году, а в следующем году Мелания родила сына Бэррона.

Дональд и Мелания Трамп Фото: Getty Images

Дональд сделал Мелании предложение на Met Gala в 2004 году. 22 января 2005 года Трамп и Мелания официально поженились в церкви Бетесда-бай-зе-Си в Палм-Бич, штат Флорида.

Дональд Трамп с женой и сыном Фото: Getty Images

В 2017 году Дональд Трамп был впервые официально избран президентом США, а Мелания стала первой первой первой леди, родившейся за границей, с 1829 года. Она продолжала жить в Нью-Йорке в течение первых нескольких месяцев президентства мужа, пока Бэррон закончил учебный год, но в конце концов переехала в Белый дом.

Напомним, Мелания Трамп встретилась с королевой Иордании.

Также Фокус писал о родителях и детях Дональда Трампа.