Семейное дерево Дональда Трампа: что известно о близких людях президента США (фото)

Даже после развода политик сохранил хорошие отношения со всеми женами. У Трампа уже есть десять внуков, а младшая дочь Тиффани беременна первенцем.

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Уже во второй раз президентом США станет Дональд Трамп. Политик трижды был женат, стал отцом пяти детей и дедушкой для десяти внуков. О семейном дереве известного бизнесмена и дважды главы США пишет BBC.

Семейное дерево Дональда Трампа Фото: Фокус

Отец Дональда Трампа

Фред Трамп родился в 1905 году в Нью-Йорке. Его родители были немецкими иммигрантами, и он жил в Бронксе. Трамп-старший заработал свое богатство благодаря бизнесу по недвижимости. Позже его компания стала известной как Trump Organisation. А сам Дональд присоединился к бизнесу отца в 1968 году, а в 1971 году был назначен президентом Trump Organization.

Мама Дональда Трампа

Мэри Энн Маклеод Трамп родилась в 1912 году в Шотландии. Она переехала в США по иммиграционной визе в 1930 году. Мама 47-го президента США встретила своего мужа в Квинсе в середине 1930-х годов, и они поженились 11 января 1936 года.

Ивана Трамп — первая жена Дональда Трампа

В начале создания своей империи недвижимости Дональд Трамп женился на своей первой жене Иване Трамп, эмигрантке из Чехословакии. Она родила президенту троих детей.

Дональд Трамп с женой Иваной Фото: Getty Images

Пара стала родителями своего первого сына Дональда Трампа-младшего 31 декабря 1977 года. Американский бизнесмен, которого часто называют Доном-младшим, часто был рядом со своим отцом во многих профессиональных начинаниях.

Их брак продлился до 1989 года, когда Ивана узнала об изменах бизнесмена с моделью Марлой Мейплз.

Кай Трамп — первая внучка Дональда Трампа

Кай — старший ребенок Дона-младшего и его уже бывшей жены Ванессы Трамп (Хейдон).

Дональд Трамп с внучкой Кай Фото: Kai Trump\Instagram

Дональд Джон Трамп III

Первый внук Дональда Трампа является тезкой своего знаменитого родственника.

Тристан Милос Трамп

Тристан Милос — третий ребенок Дона-младшего и Ванессы Хейдон.

Спенсер Фредерик Трамп

Спенсер Фредерик — четвертый ребенок бывшей пары.

Хлоя София Трамп

Хлоя София — самый младший и последний ребенок Дональда-младшего от Хейдон.

Иванка Трамп — первая дочь Дональда Трампа

В марте 2017 года, неофициально консультируя отца, Иванка Трамп была официально назначена советником президента. Однако после проигрыша отца в 2020 году она решила отойти от политики.

Арабелла Роуз Кушнер

Арабелла Роуз — старший ребенок Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Она родилась 17 июля 2011 года.

Джозеф Фредерик Кушнер

Джозеф Фредерик является тезкой своего прадеда.

Теодор Джеймс Кушнер

Теодор Джеймс — младший ребенок Иванки и Джареда.

Иванка Трамп и Джаред Кушнер с детьми Фото: instagram @ivankatrump

Эрик Трамп — третий ребенок Дональда Трампа

Эрик Трамп — третий и самый младший ребенок Иваны и Дональда. Он с 2014 года женат на Ларе Трамп.

Эрик Люк Трамп

12 сентября 2017 года Эрик и Лара стали родителями своего первого ребенка, Эрика Люка.

Каролина Дороти Трамп

Лара родила второго ребенка, дочь Каролину Дороти, 20 августа 2019 года.

Эрик Трамп с женой и детьми

Марла Мейплз — вторая жена Дональда Трампа

Трамп и модель Марла Мейплз поженились 20 декабря 1993 года на экстравагантной церемонии в большом бальном зале отеля Plaza. Их брак продлился всего несколько лет, и в 1997 году пара развелась.

Тиффани Трамп — младшая дочь Дональда Трампа

Тиффани Трамп — четвертый ребенок и вторая дочь Дональда Трампа. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса. В настоящее время Тиффани беременна первенцем.

Свадьба Тиффани Трамп Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Мелания Трамп — третья жена Трампа и дважды первая леди

Модель словенского происхождения стала третьей женой Дональда Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, станет ею во второй раз.

Бэррон Трамп

Бэррон Трамп — младший сын Дональда Трампа, а также первый и единственный ребенок от его жены Мелании.

Мелания Трамп с сыном Бэрроном Фото: Getty Images

Напомним, Мелания Трамп появилась в элегантном наряде накануне инаугурации мужа.

Также Фокус писал о трех женах Дональда Трампа.