Семейное дерево Дональда Трампа: что известно о близких людях президента США (фото)
Даже после развода политик сохранил хорошие отношения со всеми женами. У Трампа уже есть десять внуков, а младшая дочь Тиффани беременна первенцем.
Уже во второй раз президентом США станет Дональд Трамп. Политик трижды был женат, стал отцом пяти детей и дедушкой для десяти внуков. О семейном дереве известного бизнесмена и дважды главы США пишет BBC.
Отец Дональда Трампа
Фред Трамп родился в 1905 году в Нью-Йорке. Его родители были немецкими иммигрантами, и он жил в Бронксе. Трамп-старший заработал свое богатство благодаря бизнесу по недвижимости. Позже его компания стала известной как Trump Organisation. А сам Дональд присоединился к бизнесу отца в 1968 году, а в 1971 году был назначен президентом Trump Organization.
Мама Дональда Трампа
Мэри Энн Маклеод Трамп родилась в 1912 году в Шотландии. Она переехала в США по иммиграционной визе в 1930 году. Мама 47-го президента США встретила своего мужа в Квинсе в середине 1930-х годов, и они поженились 11 января 1936 года.
Ивана Трамп — первая жена Дональда Трампа
В начале создания своей империи недвижимости Дональд Трамп женился на своей первой жене Иване Трамп, эмигрантке из Чехословакии. Она родила президенту троих детей.
Пара стала родителями своего первого сына Дональда Трампа-младшего 31 декабря 1977 года. Американский бизнесмен, которого часто называют Доном-младшим, часто был рядом со своим отцом во многих профессиональных начинаниях.
Их брак продлился до 1989 года, когда Ивана узнала об изменах бизнесмена с моделью Марлой Мейплз.
Кай Трамп — первая внучка Дональда Трампа
Кай — старший ребенок Дона-младшего и его уже бывшей жены Ванессы Трамп (Хейдон).
Дональд Джон Трамп III
Первый внук Дональда Трампа является тезкой своего знаменитого родственника.
Тристан Милос Трамп
Тристан Милос — третий ребенок Дона-младшего и Ванессы Хейдон.
Спенсер Фредерик Трамп
Спенсер Фредерик — четвертый ребенок бывшей пары.
Хлоя София Трамп
Хлоя София — самый младший и последний ребенок Дональда-младшего от Хейдон.
Иванка Трамп — первая дочь Дональда Трампа
В марте 2017 года, неофициально консультируя отца, Иванка Трамп была официально назначена советником президента. Однако после проигрыша отца в 2020 году она решила отойти от политики.
Арабелла Роуз Кушнер
Арабелла Роуз — старший ребенок Иванки и ее мужа Джареда Кушнера. Она родилась 17 июля 2011 года.
Джозеф Фредерик Кушнер
Джозеф Фредерик является тезкой своего прадеда.
Теодор Джеймс Кушнер
Теодор Джеймс — младший ребенок Иванки и Джареда.
Эрик Трамп — третий ребенок Дональда Трампа
Эрик Трамп — третий и самый младший ребенок Иваны и Дональда. Он с 2014 года женат на Ларе Трамп.
Эрик Люк Трамп
12 сентября 2017 года Эрик и Лара стали родителями своего первого ребенка, Эрика Люка.
Каролина Дороти Трамп
Лара родила второго ребенка, дочь Каролину Дороти, 20 августа 2019 года.
Марла Мейплз — вторая жена Дональда Трампа
Трамп и модель Марла Мейплз поженились 20 декабря 1993 года на экстравагантной церемонии в большом бальном зале отеля Plaza. Их брак продлился всего несколько лет, и в 1997 году пара развелась.
Тиффани Трамп — младшая дочь Дональда Трампа
Тиффани Трамп — четвертый ребенок и вторая дочь Дональда Трампа. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса. В настоящее время Тиффани беременна первенцем.
Мелания Трамп — третья жена Трампа и дважды первая леди
Модель словенского происхождения стала третьей женой Дональда Трампа, однако именно она удостоилась чести носить звание первой леди США. К тому же, станет ею во второй раз.
Бэррон Трамп
Бэррон Трамп — младший сын Дональда Трампа, а также первый и единственный ребенок от его жены Мелании.
Напомним, Мелания Трамп появилась в элегантном наряде накануне инаугурации мужа.
Также Фокус писал о трех женах Дональда Трампа.