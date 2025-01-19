Европейская роскошь: в чем появилась на публике Мелания Трампа в канун инаугурации (фото)

Из солнечного Палм Бич Мелания улетала белом костюме с укороченными брюками и туфлях-лодочках, но в по прилету ей довелось надеть на себя что-то более теплое.

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Накануне вечером Дональд Трамп вместе с женой Меланией и 18-летним сыном Бэрроном прилетел из Палм-Бич в Вашингтон на борту самолета ВВС США, предоставленного президентом Джо Байденом в знак соблюдения традиции. Для перелета без пяти минут первая леди США выбрала роскошный наряд, пишет WWD.

Зная о том, что в Вашингтоне, где пройдет инаугурация Трампа 2025, сейчас холодно, Мелания надела угольно-серое пальто от французского бренда Dior с черными пуговицами и жаккардовый брючный костюм от итальянского модного дома Dolce & Gabbana в тон в белом цвете в стиле барокко. В этом костюме она взошла на борт самолета, а выходя из него уже в Далласе, надела сверху пальто.

Дональд Трамп и Мелания с сыном спускаются с трапа самолета Фото: Getty Images

Эрве Пьер, который консультирует миссис Трамп по вопросам гардероба в качестве ее стилиста, привык покупать в розницу ее ключевые образы. Он отметил, что европейские люксовые дома, которые во время ее первого срока на посту хозяйки Белого дома бойкотировали ее, сейчас более открыты для сотрудничества с ней.

Тем временем стилисты гадают, в чем же она появится на инаугурации. По мнению модного эксперта Лорен А. Ротман, Мелания, которая всегда отличалась изысканным стилем и любовью к дорогим брендам, не подведет и не станет экономить на наряде, несмотря на то, что в стране сейчас далеко не все гладко с экономикой.

Ранее Фокус рассматривал лучшие образы Мелании Трамп в белом цвете, а также назвал семь самых изысканных образов жены Дональда Трампа.