"Это будет мощно": стилист рассказала, какой образ выберет Мелания Трамп на инаугурацию

Эксперты в области стиля уверены, что Мелания Трамп удивит публику, но сомневаются, что стоимость ее наряда будет ниже из-за экономических проблем в стране.

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До инаугурации Дональда Трампа 2025 осталось менее суток, и модные обозреватели уже в предвкушении от образа, который на церемонию выберет новая первая леди Мелания Трамп. В беседе с USA Today стилист Лорен А. Ротман, которая одевает гостей инаугурации и других высокопоставленных клиентов более 20 лет, выразила уверенность, что жена 47-го президента удивит.

"Все любят хорошие модные моменты, независимо от того, по какую сторону прохода вы находитесь", – подчеркнула она.

Лорен А. Ротман выбирает одежду для высокопоставленных гостей на инаугурации

С того момента, как чета Трампов в 2021 году покинула Белый дом, бывшая первая леди фактически ушла в тень и редко когда появлялась на публике. Исключением стали последние месяцы, которые совпали не только с предвыборной кампанией ее мужа, но и с презентацией ее мемуаров.

Ожидается, что и во время второй каденции на посту хозяйки Белого дома она, как и в первый раз, будет участвовать в публичных мероприятиях так редко, как это получится. Уже известно, что миссис Трамп не планирует постоянно жить в президентской резиденции и будет делить свое время между Вашингтоном, Нью-Йорком и Флоридой.

Ротман предполагает, что на инаугурации своим нарядом Мелания пошлем месседж патриотизма и уверенности. Пока неизвестно, что именно наденет будущая первая леди, но Лорен не сомневается, что это будет "мощно". Не исключено, что это будет образ, похожий на ее наряд 2017 года – смелый всплеск цвета и достаточно теплый, чтобы выдержать холод в Вашингтоне.

Мелания Трамп на инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года

"На этот раз она не будет манекеном. Она живет своей жизнью, и ее жизнь диктует, что она не будет находиться в Белом доме постоянно. Она перевернула все правила, как и ее муж", – подчеркнула стилист.

Напомним, что на первой инаугурации Мелания надела кашемировое платье с укороченной курткой водолазкой от Ralph Lauren пудрового голубого цвета. Она дополнила образ высокими замшевыми перчатками в тон и такого же цвета туфлями, а волосы собрала в высокую прическу.

Для инаугурационного бала стилист Мелании, франко-американский дизайнер Эрве Пьер, одел ее в ванильное платье с открытыми плечами, высоким разрезом и шелковым красным поясом, которое сейчас находится в Национальном музее американской истории.

Платье, в котором Мелания была на инаугурационном балу, сейчас хранится в музее Фото: Getty Images

"Она перевернула все правила, как и ее муж, для первой леди", — сказала Кейт Андерсен Брауэр, автор книги "Первые женщины: грация и сила современных первых леди Америки". Она сомневается, что на фоне экономических проблем в США жена Трампа оденется во что-то более дешевое.

"Я действительно не думаю, что мы увидим ее в более доступной одежде. Она никогда этого не делала. Наверняка, она бы подумала, что приносит жертвы (образа жизни) ради того, чтобы быть первой леди", – подчеркнула писательница, добавив, что Мелания представляет собой современную икону, особенно для избирателей Трампа.

"В Мелании есть амбициозное качество, которое избиратели Трампа, я думаю, видят в ней как в идеальной, идеальной женщине, и поэтому для нее она испытывает некоторое давление, чтобы продемонстрировать этот образ", – подытожила Брауэр.

Ранее Фокус писал о самых изысканных нарядах Мелании Трамп. Мы также рассказывали, чего ждать от инаугурации Дональда Трампа.