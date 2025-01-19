Європейська розкіш: у чому з'явилася на публіці Меланія Трампа напередодні інавгурації (фото)

Із сонячного Палм Біч Меланія відлітала у білому костюмі з укороченими штанами і туфлях-човниках, але після прильоту їй довелося надіти на себе щось тепліше.

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Напередодні ввечері Дональд Трамп разом із дружиною Меланією та 18-річним сином Берроном прилетів із Палм-Біч до Вашингтона на борту літака ВПС США, наданого президентом Джо Байденом на знак дотримання традиції. Для перельоту без п'яти хвилин перша леді США обрала розкішне вбрання, пише WWD.

Знаючи про те, що у Вашингтоні, де пройде інавгурація Трампа 2025 року, зараз холодно, Меланія одягла вугільно-сіре пальто від французького бренду Dior з чорними ґудзиками і жакардовий штанний костюм від італійського модного дому Dolce & Gabbana в тон в білому кольорі в стилі бароко. У цьому костюмі вона зійшла на борт літака, а виходячи з нього вже в Далласі, одягла зверху пальто.

Дональд Трамп і Меланія з сином спускаються з трапа літака Фото: Getty Images

Ерве П'єр, який консультує місіс Трамп з питань гардероба як її стиліст, звик купувати в роздріб її ключові образи. Він зазначив, що європейські люксові будинки, які під час її першого терміну на посаді господині Білого дому бойкотували її, зараз більш відкриті для співпраці з нею.

Тимчасом стилісти гадають, у чому ж вона з'явиться на інавгурації. На думку модної експертки Лорен А. Ротман, Меланія, яка завжди вирізнялася вишуканим стилем і любов'ю до дорогих брендів, не підведе і не стане заощаджувати на вбранні, незважаючи на те, що в країні зараз далеко не все гладко з економікою.

Раніше Фокус розглядав найкращі образи Меланії Трамп у білому кольорі, а також назвав сім найвишуканіших образів дружини Дональда Трампа.