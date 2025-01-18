Однотонний шик: 5 розкішних білих образів Меланії Трамп (фото, відео)

Дружина новообраного президента має розкішну фігуру та яскраву зовнішність. Білий колір підкреслює її найкращі сторони, і вона це вміло використовує.

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Меланія Трамп знову вступає в обов'язки першої леді США. 54-річна дружина Дональда Трампа завжди вирізнялася вишуканим смаком, і на публіці вона з'являлася вбраною так, що модним критикам рідко вдавалося спіймати її на якихось відвертих промахах. Володіючи модельною зовнішністю і модельним минулим, дружина політика знає всі свої сильні сторони, а тому обирає вбрання, які максимально вигідно підкреслюють її фігуру. Особливо розкішний вигляд Меланія має в білому кольорі. Фокус зібрав п'ять найцікавіших образів місіс Трамп саме в білому.

На інавгураційному балу Дональда Трампа 20 січня 2017 року Меланія з'явилася у ванільній шовковій креповій сукні з відкритими плечима, спідницею з розрізом, оборками від вирізу до подолу і бордовою стрічкою навколо талії.

Бал з нагоди інавгурації Дональда Трампа, 20 січня 2017 року Фото: Getty

Сукню розробив французький дизайнер Ерве П'єр, колишній креативний директор американського дому Carolina Herrera, у співпраці з самою Трамп. Вбрання доповнили білі туфлі-човники.

Зараз ця сукня зберігається в колекції перших леді Смітсонівського інституту в Національному музеї американської історії.

У березні 2017 року Меланія Трамп у рамках державного візиту з чоловіком до Ізраїлю відвідала Стіну Плачу біля Храмової гори в Єрусалимі. Для заходу вибрала костюм з колекції Michael Kors, поєднавши білий піджак з поясом і облягаючу спідницю з червоно-білими туфлями Manolo Blahnik з принтом зебри. Образ вона завершила темними сонцезахисними окулярами.

За словами Майкла Корса, Меланія – давній клієнт нью-йоркського бутика і часто купує там костюми та сукні для важливих зустрічей.

Меланія Трамп та Іванка Трамп біля Стіни Плачу, 2017 рік Фото: Getty

У липні 2017 року подружжя Трампів з'явилося на саміті G20 у Гамбурзі, Німеччина. Меланія мала шикарний вигляд у білій сукні з бахромою від Michael Kors ($2995) і туфлях Pigalle зі шкіри пітона від Christian Louboutin ($1345) на 10-сантиметрових підборах. Сукня-сорочка без рукавів вирізнялася високим вирізом-човником. З прикрас на ній була тільки велика діамантова каблучка.

Меланія Трамп у Гамбурзі

У січні 2018 року Меланія відвідала будівлю Капітолію США, де розглядали доповідь про становище країни, організовану демократами Палати представників, і це стало її першою публічною появою після того, як громадськість сколихнули новини про роман президента Трампа з порнозіркою Стормі Деніелс.

Вона вибрала костюм кольору слонової кістки від Christian Dior з укороченими штанами і жакетом, доповнивши його шовковою блузкою на ґудзиках. Завершували її образ бежеві туфлі-човники на підборах.

Багато хто вважав її образ ляпасом чоловікові, який завинив, оскільки таке ж вбрання одягала Гілларі Клінтон, його суперниця на президентських виборах. Крім того, білий колір традиційно асоціюється з рухом жінок-суфражисток за право голосу.

Меланія Трамп у Капітолії, 2018 Фото: Getty

У листопаді 2024 року Меланія Трамп стала героїнею нового номера журналу Schweizer Illustrierte. На сторінках видання вона позує в розкішному білому ансамблі. На ній – білий фактурний костюм Turlington від Dolce Gabbana, що складається з приталеного жакета й укорочених штанів, а завершують образ білі туфлі на підборах Christian Louboutin.

Раніше Фокус писав, що Меланія Трамп з'явилася на публіці в чорному з ніг до голови.