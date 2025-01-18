Однотонный шик: 5 роскошных белых образов Мелании Трамп (фото, видео)

Жена новоизбранного президентаобладает роскошной фигурой и яркой внешностью. Белый цвет подчеркивает ее лучшие стороны, и она это умело использует.

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Мелания Трамп снова вступает в обязанности первой леди США. 54-летняя дена Дональда Трампа всегда отличалась изысканным вкусом, и на публике она появлялась одетой так, что модным критикам редко удавалось поймать ее на каких-то откровенных промахах. Обладая модельной внешностью и модельным прошлым, жена политика знает все свои сильные стороны, а потому выбирает наряды, которые максимально выгодно подчеркивают ее фигуру. Особенно роскошно Мелания выглядит в белом цвете. Фокус собрал пять самых интересных образов миссис Трамп именно в белом.

На инагурационном балу Дональда Трампа 20 января 2017 года Мелания появилась в ванильном шелковом креповом платье с открытыми плечами, юбкой с разрезом, оборками от выреза до подола и бордовой лентой вокруг талии.

Бал по случаю инаугурации Дональда Трампа, 20 января 2017 года Фото: Getty

Платье было разработано французским дизайнером Эрве Пьером, бывшим креативным директором американского дома Carolina Herrera, в сотрудничестве с самой Трамп. Наряд дополнили белые туфли-лодочки.

Сейчас это платье хранится в коллекции первых леди Смитсоновского института в Национальном музее американской истории.

В марте 2017 года Мелания Трамп в рамках государственного визита с мужем в Израиль посетила Стену Плача у Храмовой горы в Иерусалиме. Для мероприятия выбрала костюм из коллекции Michael Kors, сочетав белый пиджак с поясом и облегающую юбку с красно-белыми туфлями Manolo Blahnik с принтом зебры. Образ она завершила темными солнцезащитными очками.

По словам Майкла Корса, Мелания – давний клиент нью-йоркского бутика и часто покупает там костюмы и платья для важных встреч.

Мелания Трамп и Иванка Трамп у Стены Плача, 2017 год Фото: Getty

В июле 2017 года чета Трампов появилась на саммите G20 в Гамбурге, Германия. Мелания выглядела шикарно в белом платье с бахромой от Michael Kors ($2995) и туфлях Pigalle из кожи питона от Christian Louboutin ($1345) на 10-сантиметровом каблуке. Платье-рубашка без рукавов отличалось высоким вырезом-лодочкой. Из украшений на ней было только большое бриллиантовое кольцо.

Мелания Трамп в Гамбурге

В январе 2018 года Мелания посетила здание Капитолия США, где рассматривался доклад о положении страны, организованный демократами Палаты представителей, и это стало ее первым публичным появлением после того, как общественность всколыхнули новости о романе президента Трампа с порнозвездой Сторми Дэниэлс.

Она выбрала костюм цвета слоновой кости в стиле Christian Dior с укороченными брюками и пышным жакетом, дополнив его шелковой блузкой на пуговицах. Завершали ее образ бежевые туфли-лодочки на каблуке.

Многие посчитали ее образ оплеухой провинившемуся мужу, поскольку такой же наряд надевала Хиллари Клинтон, его соперница на президентских выборах. Кроме того, белый цвет традиционно ассоциируется с движением женщин-суфражисток за право голоса.

Мелания Трамп в Капитолии, 2018 Фото: Getty

В ноябре 2024 года Мелания Трамп стала героиней нового номера журнала Schweizer Illustrierte. На страницах издания она позирует в роскошном белом ансамбле. На ней – белый фактурный костюм Turlington от Dolce Gabbana, состоящий из приталенного жакета и укороченных брюк, а завершают образ белые туфли на каблуках Christian Louboutin.

Ранее Фокус писал, что Мелания Трамп появилась на публике в черном с ног до головы.