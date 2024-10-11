Стане дідусем в 11-й раз: донька Дональда Трампа вагітна первістком (фото)

Дональд Трамп вочевидь із нетерпінням чекає на народження ще одного спадкоємця, оскільки не зміг зберегти цю новину в таємниці. Колишній президент США є гордим дідусем 10 онуків.

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Тіффані Трамп та її чоловік Майкл Булос очікують на народження своєї першої дитини, повідомив у четвер, 10 жовтня, її батько — 45-й президент США Дональд Трамп, виступаючи на заході Детройтського економічного клубу. Про це повідомила репортер CNN Алейна Трін у соціальній мережі Х.

Журналістка сказала, що 78-річний Дональд захоплено відгукувався про Тіффані як про "абсолютно виняткову молоду жінку". Він представив свого зятя Масада Булоса і сказав: "Так уже вийшло, що він чоловік Тіффані, який є вельми винятковим молодим хлопцем. А вона — виняткова молода жінка. І в неї буде дитина. Так що це здорово!".

Тіффані — дочка Дональда Трампа з його другою дружиною Марлою Мейплз, вона — єдина дитина пари. Дональд і Марла одружилися 1993 року, через два місяці після народження дитини, розійшлися 1997 року й офіційно розлучилися 1999-го.

30-річна Тіффані Трамп і 27-річний Булос разом із 2018 року. Вони познайомилися, коли він навчався в Міському університеті Лондона, а вона була на відпочинку в Європі. У січні 2021 року Майкл, чия сім'я володіє багатомільярдним конгломератом компаній, освідчився, вручивши коханій виготовлену на замовлення 13-каратну каблучку вартістю 1,2 мільйона доларів у Рожевому саду Білого дому.

Тіффані Трамп зі своїм чоловіком Фото: Getty Images

У листопаді 2022 року Тіффані вийшла заміж за Булоса на розкішній церемонії у Флориді в присутності сім'ї та друзів. Пара виголосила клятви у вірності на курорті Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп зі своєю дочкою Тіффані Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Її старша сестра Іванка Трамп була однією з подружок нареченої. Вона була присутня на весіллі з чоловіком Джаредом Кушнером, їхньою донькою Арабеллою, 13 років, і синами Джозефом Фредеріком, 11 років, і Теодором Джеймсом, 8 років. Колишній президент США є гордим дідусем 10 онуків.

Старша онука родини Трамп, Кай, потрапила в заголовки газет на початку цього року, коли виступила з промовою на Національному з'їзді Республіканської партії 2024 року. "Для мене він просто звичайний дідусь. Він дає нам цукерки та газовану воду, коли батьки не бачать. Він завжди хоче знати, як у нас ідуть справи в школі. Коли я потрапила до списку найкращих учениць, він роздрукував його, щоб показати своїм друзям. Він так мною пишається", — захоплено поділилася вона про свого діда Дональда.

Раніше, 10 липня, діти Дональда Трампа порушили мовчання і прокоментували замах на свого батька.