Станет дедушкой в 11-й раз: дочь Дональда Трампа беременна первенцем (фото)

Дональд Трамп явно с нетерпением ждет рождения еще одного наследника, поскольку не смог сохранить эту новость в тайне. Бывший президент США является гордым дедушкой 10 внуков.

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Тиффани Трамп и ее муж Майкл Булос ожидают рождения своего первого ребенка , сообщил в четверг, 10 октября, ее отец, 45-й президент США Дональд Трамп, выступая на мероприятии Детройтского экономического клуба. Об этом сообщила репортер CNN Алейна Трин в социальной сети Х.

Журналистка сказала, что 78-летний Дональд восторженно отзывался о Тиффани как о "совершенно исключительной молодой женщине". Он представил своего зятя Масада Булоса и сказал: "Так уж получилось, что он муж Тиффани, который является весьма исключительным молодым парнем. А она — исключительная молодая женщина. И у нее будет ребенок. Так что это здорово!".

Тиффани — дочь Дональда Трампа с его второй женой Марлой Мейплз, она — единственный ребенок пары. Дональд и Марла поженились в 1993 году, через два месяца после рождения ребенка, разошлись в 1997 году и официально развелись в 1999 году.

30-летняя Тиффани Трамп и 27-летний Булос вместе с 2018 года. Они познакомились, когда он учился в Городском университете Лондона, а она была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года Майкл, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив возлюбленной изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Тиффани Трамп со своим мужем Фото: Getty Images

В ноябре 2022 года Тиффани вышла замуж за Булоса на роскошной церемонии во Флориде в присутствии семьи и друзей. Пара произнесла клятвы в верности на курорте Дональда Трампа Мар-а-Лаго.

Дональд Трамп со своей дочерью Тиффани Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Ее старшая сестра Иванка Трамп была одной из подружек невесты. Она присутствовала на свадьбе с мужем Джаредом Кушнером, их дочерью Арабеллой, 13 лет, и сыновьями Джозефом Фредериком, 11 лет, и Теодором Джеймсом, 8 лет. Бывший президент США является гордым дедушкой 10 внуков.

Старшая внучка семьи Трамп, Кай, попала в заголовки газет в начале этого года, когда выступила с речью на Национальном съезде Республиканской партии 2024 года. "Для меня он просто обычный дедушка. Он дает нам конфеты и газировку, когда родители не видят. Он всегда хочет знать, как у нас идут дела в школе. Когда я попала в список лучших учениц, он распечатал его, чтобы показать своим друзьям. Он так мной гордится", — восторженно поделилась она о своем деде Дональде.

Ранее, 10 июля, дети Дональда Трампа нарушили молчание и прокомментировали покушение на своего отца.