Беременная дочь Дональда Трампа появилась на службе перед инаугурацией отца (фото)

Тиффани Трамп и Майкл Булос поженились в 2022 году. Сейчас младшая дочь Дональда Трампа ожидает рождения первенца.

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Младшая дочь Дональда Трампа Тиффани, которая беременна первенцем, появилась на службе перед инаугурацией своего отца 20 января 2025 года. Об этом пишет ABC News.

Американская модель и певица и ее муж Майкл Булос прибыли на службу в церковь Святого Иоанна в Вашингтоне. Для выхода беременная первенцем Тиффани выбрала черное длинное бархатное пальто, которое было завязано поясом на талии. На ногах наследницы 47-го президента США были ботинки на тонкой шпильке. Она сделала легкий макияж и уложила свои светлые волосы волнами. К образу Тиффани добавила лаконичные серьги и кольца.

Тем временем зять Дональда Трампа был в деловом костюме, темном пальто, белой рубашке и ярком галстуке. Он держал за руку свою жену.

Тиффани Трамп с мужем

Тиффани — дочь Дональда Трампа от второй жены Марлы Мейплз. В 2022 году она вышла замуж за бизнесмена Майкла Булоса. Сейчас Тиффани беременна первенцем.

Пара вместе с 2018 года. Они познакомились, когда Булос учился в Городском университете Лондона, а Тиффани была на отдыхе в Европе. В январе 2021 года Майкл, чья семья владеет многомиллиардным конгломератом компаний, сделал предложение, вручив возлюбленной изготовленное на заказ 13-каратное кольцо стоимостью 1,2 миллиона долларов в Розовом саду Белого дома.

Свадьба Тиффани Трамп Фото: Instagram realmichaelsolakiewicz

Напомним, что известно о семье Дональда Трампа.

Также Фокус писал о меню инаугурационного обеда Дональда Трампа.