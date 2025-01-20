Под разные вина: стало известно инаугурационное меню Дональда Трампа

Впервые за много лет церемония инаугурации пройдет не под открытым небом, а в ротонде Капитолия. После официальной части гости отведают роскошных блюд.

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На инаугурационном обеде Дональда Трампа гостям будут подавать роскошные блюда и вина. Об этом пишет NBC.

После официальной части вступления на пост президента США Дональд Трамп будет угощать своих гостей на традиционном обеде.

Сначала участники исторического события попробуют крабовый пирог Чесапик с томатным тартаром, лавровым соусом, маринованными овощами, романеско, укропом и маслом лука.

Вторым блюдом станет большой стейк Омаха Ангус Рибай с морковью, брокколи Рабе, морковный соус с зеленью, соусом с красным вином и трюфелем и картофельным гратеном.

Джо Байден уже принял супругов Трампов в Белом доме Фото: Getty

На десерт будет террин с яблочным льдом Миннесоты со сметанным мороженым и соленой карамелью.

К каждому блюду гости инаугурации будут получать отдельное вино. Один напиток будет из Монтичелло, штат Вирджиния, другие два — из Калифорнии.

На мероприятии будут присутствовать родственники во второй раз избранного президента и почетные гости. Из-за необычно низких температур в столице США церемония впервые за много лет была перенесена с открытого пространства в ротонду Капитолия.

Напомним, Иванка Трамп прибыла на службу перед инаугурацией отца.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа.