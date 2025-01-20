Иванка Трамп в элегантном изумрудном наряде прибыла на службу перед инаугурацией отца (фото)

Семья Дональда Трампа начала съезжаться в церковь Святого Иоанна. Через считанные часы политик во второй раз официально станет президентом США.

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Иванка Трамп появилась на публике в темно-зеленом тотал-луке, когда она прибыла накануне инаугурации своего отца Дональда Трампа в храм. Об этом пишет Daily Mail.

Старшая дочь 47-го президента США была замечена в ансамбле изумрудного оттенка, когда она прибыла на службу в церковь Святого Иоанна, пока Дональд Трамп готовится к своему второму президентскому сроку.

Писательница и фотомодель была в лаконичном наряде, одетая в шерстяную юбку-карандаш и пиджак в тон.

Верх был структурирован по фигуре, подтянутый на талии тонким черным кожаным ремнем. Он также имел асимметричный элемент с ниспадающим лацканом.

Иванка Трамп на инаугурации отца Фото: Getty Images

Дочь Дональда Трампа от его первой жены Иваны дополнила образ шляпой такого же оттенка, черными туфлями на каблуках и кожаными перчатками.

Из аксессуаров Иванка Трамп продемонстрировала жемчужные серьги и сделала макияж с акцентом на глаза. В руках дочери президента США была сумка Dior.

Иванка Трамп на инаугурации отца Фото: Getty Images

Ее трое детей, которых она воспитывает с мужем Джаредом Кушнером, также были одеты в соответствии с историческим событием.

13-летняя дочь Арабелла продемонстрировала бежевый комплект, который включал накидку и пояс с соответствующими перчатками.

А сыновья Джозеф, 11 лет, и Теодор, 8, надели темно-синие костюмы.

Иванка не будет восстанавливаться в обязанностях предыдущей каденции отца, когда старшая дочь президента США была советником главы государства.

Вместо этого она надеется быть эмоциональной поддержкой Дональда Трампа во время второй каденции.

Напомним, Иванка Трамп обратилась к отцу перед инаугурацией.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа.