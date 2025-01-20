"Исторический момент": Иванка Трамп обратилась к отцу накануне инаугурации (фото)

Семья избранного во второй раз президента США уже прибыла в Вашингтон. Дональд Трамп 20 января присягнет на верность своему народу.

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Старшая дочь Дональда Трампа Иванка Трамп обратилась к отцу накануне его второй инаугурации 20 января 2025 года. Обращение писательница и фотомодель оставила в своем Instagram.

"Поздравляю моего отца с инаугурацией на должность 47-го президента Соединенных Штатов! Я горжусь его решимостью, стойкостью и преданностью нашей стране. Этот момент исторический и смиренный", — написала наследница политика.

"Моя молитва заключается в том, чтобы сила, мудрость и сострадание руководили каждым его решением. Пусть он руководит с пониманием и открытым сердцем, стремясь принести единство там, где есть разделение, и мир там, где есть конфликт. Давайте поддерживать друг друга как американцы, и пусть Бог благословит и ведет моего отца и нас всех", — добавила Иванка Трамп.

Иванка Трамп обратилась к Дональду Трампу перед инаугурацией Фото: скріншот

Отметим, что Иванка — дочь Дональда Трампа от первой жены Иваны. Экс-супруги также стали родителями двух сыновей — Эрика и Дональда-младшего.

В марте 2017 года, неофициально консультируя отца, Иванка Трамп была назначена советником президента. Однако после проигрыша отца в 2020 году она решила отойти от политики.

Накануне писательница с мужем Джаредом Кушнером и тремя их детьми прибыла в Вашингтон на инаугурацию Трампа. Уже 20 января ее отец во второй раз станет президентом США.

Иванка Трамп с семьей в Вашингтоне

Напомним, Дональд Трамп организовал самый дорогой в мире ужин при свечах.

Также Фокус писал о семейном дереве Дональда Трампа.