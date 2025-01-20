"Історичний момент": Іванка Трамп звернулася до батька напередодні інавгурації (фото)

Родина обраного вдруге президента США вже прибула до Вашингтона. Дональд Трамп 20 січня присягне на вірність своєму народу.

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Старша донька Дональда Трампа Іванка Трамп звернулася до батька напередодні його другої інавгурації 20 січня 2025 року. Звернення письменниця та фотомодель залишила у своєму Instagram.

"Вітаю мого батька з інавгурацією на посаду 47-го президента Сполучених Штатів! Я пишаюся його рішучістю, стійкістю та відданістю нашій країні. Цей момент історичний і смиренний", — написала спадкоємиця політика.

"Моя молитва полягає в тому, щоб сила, мудрість і співчуття керували кожним його рішенням. Нехай він керує з розумінням і відкритим серцем, прагнучи принести єдність там, де є розділення, і мир там, де є конфлікт. Давайте підтримувати одне одного як американці, і нехай Бог благословить і веде мого батька і нас усіх", — додала Іванка Трамп.

Іванка Трамп звернулася до Дональда Трампа перед інавгурацією Фото: Скріншот

Зазначимо, що Іванка — донька Дональда Трампа від першої дружини Івани. Експодружжя також стало батьками двох синів — Еріка та Дональда-молодшого.

У березні 2017 року, неофіційно консультуючи батька, Іванка Трамп була призначена радником президента. Однак після програшу батька у 2020 році вона вирішила відійти від політики.

Напередодні письменниця з чоловіком Джаредом Кушнером та трьома їхніми дітьми прибула у Вашингтон на інавгурацію Трампа. Уже 20 січня її батько вдруге стане президентом США.

Іванка Трамп з родиною у Вашингтоні

Нагадаємо, Дональд Трамп організував найдорожчу у світі вечерю при свічках.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа.