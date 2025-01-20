Іванка Трамп в елегантному смарагдовому вбранні прибула на службу перед інавгурацією батька (фото)

Родина Дональда Трампа почала зʼїжджатися до церкви Святого Іоанна. За лічені години політик вдруге офіційно стане президентом США.

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Іванка Трамп зʼявилася на публіці в повністю темно-зеленому вбранні, коли вона прибула напередодні інавгурації свого батька Дональда Трампа до храму. Про це пише Daily Mail.

Старша донька 47-го президента США була помічена в ансамблі смарагдового відтінку, коли вона прибула на службу в церкву Святого Іоанна, поки Дональд Трамп готується до свого другого президентського терміну.

Письменниця та фотомодель була в лаконічному вбранні, одягнена в вовняну спідницю-олівець і піджак у тон.

Верх був структурований навколо тіла, підтягнутий на талії тонким чорним шкіряним ременем. Він також мав А-симетричний елемент з лацканом, що спускався вниз у стилі водоспаду.

Іванка Трамп на інавгурації батька Фото: Getty Images

Донька Дональда Трампа від його першої дружини Івани доповнила образ капелюхом такого ж відтінку, чорними туфлями на підборах та шкіряними рукавичками.

З аксесуарів Іванка Трамп продемонструвала перлинні сережки та зробила макіяж з акцентом на очі. На руці доньки президента США була сумка Dior.

Іванка Трамп на інавгурації батька Фото: Getty Images

Її троє дітей, яких вона виховує з чоловіком Джаредом Кушнером, також були одягнені відповідно до історичної події.

13-річна донька Арабелла продемонструвала бежевий комплект, який включав накидку та пояс з відповідними рукавичками.

А сини Джозеф, 11 років, і Теодор, 8, носили темно-сині костюми.

Іванка не буде відновлювати ті самі обов’язки, що й минулого разу, коли її батько був на посаді президента США, коли старша донька була радницею глави держави.

Замість цього вона сподівається бути емоційною підтримкою Дональда Трампа під час другої каденції.

Нагадаємо, Іванка Трамп звернулася до батька перед інавгурацією.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа.