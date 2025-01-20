Під різні вина: стало відоме інавгураційне меню Дональда Трампа

Уперше за багато років церемонія інавгурації пройде не просто неба, а в ротонді Капітолію. Після офіційної частини гості скуштують розкішних страв.

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На інавгураційному обіді Дональда Трампа гостям подаватимуть розкішні страви та вина. Про це пише NBC.

Після офіційної частини вступу на пост президента США Дональд Трамп пригощатиме своїх гостей на традиційному обіді.

Спочатку учасники історичної події скуштують крабовий пиріг Чесапік з томатним тартаром, лавровим соусом, маринованими овочами, романеско, кропом і маслом цибулі.

Другою стравою стане великий стейк Омаха Ангус Рібай з морквою, броколі Рабе, морквяний соус із зеленню, соусом з червоним вином і трюфелем та картопляним гратеном.

Джо Байден уже прийняв подружжя Трампів у Білому домі Фото: Getty

На десерт буде террін з яблучним льодом Міннесоти зі сметанним морозивом і солоною карамеллю.

До кожної страви гості інавгурації отримуватимуть окреме вино. Один напій буде з Монтічелло, штат Вірджинія, інші два — з Каліфорнії.

На заході будуть присутні родичі вдруге обраного президента та почесні гості. Через незвично низькі температури у столиці США церемонію вперше за багато років було перенесено з відкритого простору до ротонди Капітолія.

Нагадаємо, Іванка Трамп прибула на службу перед інавгурацією батька.

Також Фокус писав про родинне дерево Дональда Трампа.