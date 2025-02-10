Дональд Трамп відвідав "Супербоул-2025" з донькою та сином (фото)

Трамп став першим чинним президентом в історії США, який відвідав популярну спортивну подію. До нього приєдналася донька Іванка, син Ерік, невістка Лара та онук.

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Президент США Дональд Трамп прибув на гру "Супербоул-2025" зі своїми дітьми Іванкою та Еріком Трампом, щоб спостерігати за поєдинком "Канзас-Сіті Чіфс" із "Філадельфія Іглс", коли останні здобули перемогу. Про це пише Page Six.

47-го президента Сполучених Штатів бачили, коли він вітав уболівальників на полі Caesars Superdome у Новому Орлеані. До нього також приєднався один із онуків, а також дружина Еріка, Лара Трамп.

Дональд Трамп був одягнений у темно-синій костюм і червону краватку, а його старша донька Іванка носила штанний, повністю білий костюм. Ерік, зі свого боку, доповнював свого тата в синьому костюмі, але був без краватки.

Дональд Трамп з донькою Іванкою Фото: Getty Images

Незадовго до початку гри Трампа, його дітей і онука бачили, як вони висаджувалися з літака Air Force One на об’єднаній резервній базі військово-морської авіації в Біг-Ізі.

Джерела у федеральних правоохоронних органах підтвердили раніше, що президент планував відвідати захід НФЛ, що зробило політика першим чинним президентом в історії США, який зробив це.

Дональд Трамп з дітьми Фото: Getty Images

Нагадаємо, що відомо про родину Дональда Трампа.

Також Фокус писав про те, коли народить менша донька Дональда Трампа Тіффані.