Сын Джона Леннона заступился за Тейлор Свифт

Шон Оно Леннон считает, что ненавидеть Тейлор Свифт – плохая идея.

Related video

Открытая поддержка певицей Тейлор Свифт кандидата от Демократической партии США на предстоящих президентских выборах обернулась тем, что республиканец Дональд Трамп написал у себя в соцсети, что он "ненавидит Тейлор Свифт". Единственный сын покойного солиста Beatles Джона Леннона и его жены Йоко Оно, Шон Оно Леннон, высказался по этому поводу у себя в Х.

Сначала 48-летний мужчина написал, что "ненавидеть Тейлор Свифт — это нехорошо", а затем опубликовал более развернутый пост.

Он подчеркнул, что Свифт – "молодая женщина, которая сделала то, чего никто не делал до нее".

Фото: скрин

"Она из тех американок, которых следует уважать и, по сути, ценить. Нам нужно больше, а не меньше Тейлор Свифт в нашем мире. Люди, которые постоянно и последовательно процветают, — это именно те люди, которых обе стороны должны принять", — призвал он.

Затем он заявил, что "нехорошо" со стороны какого-то "сварливого старого чувака" злиться на нее.

"Более "президентская" или любезная критика могла бы звучать примерно так: "Она блестящая молодая женщина. Я очень уважаю то, чего она достигла. Я не верю, что она знает реальность партии, которую поддерживает. Надеюсь, ее поклонники смогут составить собственное мнение и понять большую разницу между талантом в музыке и пониманием политики или экономики. Старик кричит на луну — это нехорошо", — пошутил Шон, прежде чем сказать, что не поддерживает ни одну из партий на выборах в ноябре.

Тейлор Свифт, аудитория которой только в Instagram превышает 280 миллионов человек, назвала себя "бездетной кошатницей", припомнив слова потенциального вице-президента Джея Ди Вэнса, и объяснила, почему отдаст свой голос за Харрис.

Ранее Фокус писал, почему принцесса шоу-бизнеса с приданным $1,3 млрд бежит из-под венца.