Син Джона Леннона заступився за Тейлор Свіфт

Шон Оно Леннон вважає, що ненавидіти Тейлор Свіфт — погана ідея.

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Відкрита підтримка співачкою Тейлор Свіфт кандидата від Демократичної партії США на майбутніх президентських виборах обернулася тим, що республіканець Дональд Трамп написав у себе в соцмережі, що він "ненавидить Тейлор Свіфт". Єдиний син покійного соліста Beatles Джона Леннона і його дружини Йоко Оно, Шон Оно Леннон, висловився з цього приводу у себе в Х.

Спочатку 48-річний чоловік написав, що "ненавидіти Тейлор Свіфт — це недобре", а потім опублікував більш розгорнутий пост.

Він підкреслив, що Свіфт — "молода жінка, яка зробила те, чого ніхто не робив до неї".

Фото: скрін

"Вона з тих американок, яких слід поважати і, по суті, цінувати. Нам потрібно більше, а не менше Тейлор Свіфт у нашому світі. Люди, які постійно і послідовно процвітають, — це саме ті люди, яких обидві сторони повинні прийняти", — закликав він.

Потім він заявив, що "недобре" з боку якогось "сварливого старого чувака" злитися на неї.

"Більш "президентська" або люб'язна критика могла б звучати приблизно так: "Вона блискуча молода жінка. Я дуже поважаю те, чого вона досягла. Я не вірю, що вона знає реальність партії, яку підтримує. Сподіваюся, її шанувальники зможуть скласти власну думку і зрозуміти велику різницю між талантом у музиці та розумінням політики чи економіки. Старий кричить на місяць — це недобре", — пожартував Шон, перш ніж сказати, що не підтримує жодну з партій на виборах у листопаді.

Тейлор Свіфт, аудиторія якої тільки в Instagram перевищує 280 мільйонів осіб, назвала себе "бездітною кошатницею", пригадавши слова потенційного віцепрезидента Джея Ді Венса, і пояснила, чому віддасть свій голос за Гарріс.

Раніше Фокус писав, чому принцеса шоу-бізнесу з приданим $1,3 млрд тікає з-під вінця.