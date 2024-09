20 років кар'єрі Тейлор Свіфт: чому принцеса шоу-бізнесу з приданим $ 1,3 млрд тікає з-під вінця

До 20-річного ювілею кар'єри найпопулярнішої співачки планети Фокус розкриває всі секрети творчості, бізнесу та особистого життя Тейлор Свіфт.

Днями 34-річна співачка Тейлор Свіфт стала найтитулованішою співачкою в історії MTV Video Music Awards, отримавши 7 нагород і довівши їх число до 30. Вона побила рекорд Бейонсе — 26 премій MTV, Мадонни — 20, Леді Гаги — 19. У Тейлор ще 14 премій Греммі, 40 American Music Awards, 39 премій Billboard Music Awards. Вона продала 200 млн дисків, потрапивши до списку "Форбс" зі статками $1,3 млрд. Її Eras Tour — це 146 стадіонних концертів у 20 країнах світу. Відомі 13 її "офіційних" кавалерів. Останні чотири рази оголошували про весілля, але слідував розрив. Фокус береться розгадати витоки творчості зірки і небажання заміжжя найвідомішої "нареченої-втікачки" світового шоу-бізнесу.

Соцмережі — на допомогу

Тато Тейлор Свіфт — великий бізнесмен, мама — менеджер з маркетингу. В 11 років дівчинка перемогла в пісенному конкурсі, але хотіла стати актрисою. У 12 навчилася грати на гітарі та склала першу пісню. Заради талановитої дитини батьки переїхали до Нешвілла — столиці стилю кантрі. Батьки зосередилися на співочій кар'єрі доньки — у 14 років підписано контракт на випуск альбому з Sony. Тейлор — наймолодша артистка, кому вдалося це зробити. Ще 2005 року, у 16 років, розумна дівчинка Тейлор Свіфт (її IQ 160, норма — 120, вище 150 — вважається, геній) почала вимагати від лейблів, щоб вони її просували в соцмережах (у 2003-2004 роках у США було запущено LinkedIn, MySpace і Facebook), що не було ними сприйнято з розумінням.

Тому Тейлор Свіфт сама почала зі сторінки на MySpace, безпосередньо взаємодіючи з шанувальниками: інтуїтивно співачка зрозуміла, що це дасть поштовх її популярності. Старанно відповідала на всі коментарі, викладаючи свої пісні. Одного разу Тейлор Свіфт провела автограф-сесію, яка тривала сімнадцять годин замість запланованих тринадцяти. Три тисячі фанатів змогли зробити селфі з улюбленою співачкою. Сьогодні у неї понад 140 млн передплатників-фанів — так званих свіфтіс — це, в основному, дівчата. Чому дівчата — пояснимо нижче. Ця армія дівчат — королівство Тейлор, яке є потужною зброєю в суперечках із зірковими недругами і бізнес-корпораціями.

Війна Тейлор Свіфт із Каньє Вестом

У 21 рік артистка отримує першу нагороду за MTV Video Music Awards-2009 за кліп на пісню You Belong with Me . А в залі в цей час попивав віскі з пляшки вже легендарний на той момент репер і дуже "складна" людина (щоб м'якше висловитися) — Каньє Вест. Вийшла Свіфт на сцену така вся принцеса — у срібній сукні — і почала виголошувати промову подяки, як несподівано репер виліз на ту саму сцену і, відібравши в збентеженої дівчини мікрофон, нахабно заявив, що відео Single Ladies Бейонсе, номіноване в цій самій категорії, набагато краще і в принципі є "найкращим відео всіх часів".

Каньє Вест забирає мікрофон у Тейлор Свіфт

Публіка продовжувала плескати і верещати, але навіть вона зрозуміла — щось, блін, не те це все. Каньє вивели із залу, а Тейлор Свіфт зім'ято закінчила спіч — настрій було зіпсовано, а виклик — кинуто. Пізніше навіть тодішній президент Барак Обама назве Каньє Веста "придурком".

Скандальний епізод із Каньє Вестом

Я чесно подивився обидва кліпи. Заливав Каньє (не тільки за комір). У Бейонсе — просто ритмічний танцювальний реліз із крутінням усіх округлих форм у кадрі. Тоді як у кліпі Тейлор Свіфт — ціла історія і виразний хук у приспіві. Можете порівняти.

Бейонсе — Single Ladies (Put a Ring on It)

Тейлор Свіфт — You Belong with Me

Юній Тейлор Свіфт подобається хлопчина. Але в нього є красуня з офігенною тачкою. Тейлор старанно зображує сіру мишку в окулярах. Але у фіналі вона розкриється і покаже, прийшовши на шкільний бал у білосніжній сукні, хто тут справжня принцеса. Красень її обіймає, суперниця, нервово щось кричачи, віддаляється. І суто в цифрах Тейлор Свіфт б'є Бейонсе майже в 2 рази: зараз у Single Ladies (Put a Ring on It) — 968 млн переглядів, а у You Belong with Me — 1,6 млрд.

У пісні так описується конкурентка:

"Вона носить високі підбори, а я — кросівки,

Вона — капітан групи підтримки, а я на трибунах.

Мрію про той день, коли ти прокинешся і зрозумієш,

Що все, що ти шукав, завжди було поруч".

І йде комплімент кавалеру, якого кадрить лірична героїня Тейлор Свіфт:

"У тебе посмішка, якою можна освітити все місто..."

Який чоловік не розтане від такого "електричного" компліменту?

Рукавичку було кинуто: війна Тейлор Свіфт з Каньє Вестом почалася. Цікаво, що вже 2015 року одну зі своїх нагород Каньє Весту доведеться приймати з рук Тейлор Свіфт, яка порвала світові чарти своїм альбомом "1989" (2014). Подивіться: на фото репер отримує нагороду Video Vanguard Award від Тейлор Свіфт під час MTV Video Music Awards 30 серпня 2015 року — і обидва вони, звісно, посміхаються.

Каньє Вест отримує нагороду Video Vanguard Award від Тейлор під час MTV Video Music Awards, 30 серпня 2015 року

Але Вест, певно, відчув чимало суперечливих почуттів: ця співачка, яку він вважав вискочкою, все додавала обертів. Тоді цей дивовижний чоловік вирішив повідомити, що все це — тільки завдяки його витівці. У синглі Famous 2016 року є такі рядки: "I feel like me and Taylor might still have sex/Why? I made that bitch famous" ("Думаю, ми з Тейлор ще можемо зайнятися сексом / Чому? Та тому що я зробив цю су*ку знаменитою"). Щоразу його "заїзди" особливо кумедно виглядають на тлі того, що він нижчий за Тейлор на цілих п'ять сантиметрів. Загалом, явно в ньому клекоче розпалене марнославство.

Тейлор була ображена і в мережах одразу відреагувала. Тоді Вест зі своєю дружиною Кім Кардаш'ян виклали в мережу телефонну розмову, де він просить у Тейлор дозвіл на використання імені співачки — у сексуальному контексті. Та, сміючись, дає такий дозвіл.

Через досить великий проміжок часу в мережу буде викладено не сфабрикований запис, де зрозуміло, що про рядок "про су*ку" не йшлося. Розлучена Кардаш'ян потім щось лепетала на виправдання.

А тоді зграї хейтерів закидали Тейлор Свіфт емодзі із зображенням змій: мовляв, зміюка ти підколодне. У Тейлор почалася депресія. Однак натовп її фанаток підтримав співачку. І в серпні 2017 року співачка випустила перший сингл шостого альбому Reputation, де вона — в образі повелительки змій: 8 млн стрімінгових прослуховувань за 24 години. Усі невдачі вона трансформувала у творчість і прибуток.

Тейлор Свіфт — Look What You Made Me Do

І в цій пісні під назвою "До речі, до чого ви мене довели" Тейлор Свіфт різко відповідає Каньє Весту:

"Мені не подобаються твої хитрі ігри,

І роль дурочки, що ти мені відвів.

Малюк, я повстала з мертвих, для мене це звичайна справа,

Ти міг говорити не всю правду.

У мене є список ворогів, але твоє ім'я виділено червоним,

Одного разу я з тобою впоралася, впораюся і зараз".

У хіті This Is Why We Can't Have Nice Things з платівки Reputation (рятує "Репутацію!") звучало ще відвертіше та іронічніше: "Було так круто знову стати друзями, я дала тобі другий шанс, але ти встромив мені ніж у спину, поки тиснув руку, ось вона — проблемка".

Альбом Тейлор Свіфт на вершинах хіт-парадів, фанатки верещать від захвату, спостерігають наче серіал, де в головній ролі — неповторна Її Високість Принцеса Тейлор Свіфт, яка не дала себе образити.

Бізнес-війни Тейлор Свіфт

Але вона не спускала і бізнес-обіди. Перші 6 альбомів (Taylor Swift — 2006, Fearless — 2008, Speak Now — 2010, Red — 2012, 1989 — 2014, Reputation — 2017) співачка записала на лейблі Big Machine Records. Контракт закінчився. Вона захотіла викупити права на майстер-записи. Але Скотт Борчетта, засновник BMR, став викручувати їй руки, щоб вона уклала контракт на наступні 10 років. Свіфт уперлася. Тоді він продав ці записи. Та непросто, а нібито структурам, близьким до Каньє Вести. На зло.

І що? Тейлор радиться зі свіфтіс, описуючи в Мережі ситуацію. І якась співачка радить їй зробити безпрограшний трюк. У 2023 році Тейлор Свіфт бере і перезаписує свій культовий альбом "1989" заново з міткою "Версія Тейлор", оскільки авторські права на пісні залишилися за нею. Це безпрецедентний випадок у світовому шоу-бізі.

І цей альбом у злегка зміненому вигляді — знову на вершині чартів Billboard. Пам'ятаєте, скільки було програшів у артистів у судах своїм корпораціям через подібні проблеми. Джордж Майкл, Прінс — усіх злили. А тут — раз! — і одним ходом залишаєш у дурнях і лейбл, і Каньє Веста. Ба більше, мстива Тейлор Свіфт попросила фанаток купувати з платформ пісні тільки з позначкою "Версія Тейлор". Ті так і зробили. Повна перемога і потрапляння на обкладинку журналу Time, який назвав її "Людиною року" у 2023.

Тейлор Свіфт на обкладинці журналу Time у 2023 році

І потрапляння до списку журналу "Форбс" зі статками в $1,3 млрд. І кількістю проданих записів вона вбила Каньє Веста теж: у неї 200 млн дисків проти його 130. Побила за всіма статтями цього зазнайку!

Про нюанси творчості та особистого життя Тейлор Свіфт

Голос, прямо скажемо, у неї не видатний. Але її образ принцеси-воїна-переможниці заразливий. А тексти пісень доволі сильні й автобіографічні: тому-то наша аудиторія до неї загалом байдужа, за винятком українських свіфтіс, які знають англійську. А співачка ще любить для фанаток залишати всілякі пасхалки, щоб ті попорпалися: до чого в тексті "червоний шарф" або про який ресторан ідеться.

Музику Тейлор Свіфт далеко не завжди пише сама (залучаючи масу талановитих продюсерів і сонграйтерів), а ось тексти — за нею. Американські філологи стверджують, що її пісенні опуси — справжня поезія. Їх вивчають в університетах США.

Ок, якщо Свіфт — сторітеллер, то про що вона нам віщає? Усе про те саме — кар'єрне зростання, битви з конкурентами, але головне — про подробиці своїх романів: від початку до розриву. У неї 13 офіційних кавалерів (іноді називають цифру 17). Музиканти, актори, останній поки що — футболіст. Чотири останні рази справа йшла до весілля, але — на жаль.

Усіх принців описувати не має сенсу. Але, наприклад, ось що писали медіа про Тейлор Свіфт і діджея Кельвіна: "25-річна красуня та її 31-річний бойфренд збираються незабаром завести дітей і мріють народити спочатку хлопчика. За словами джерела, наближеного до оточення знаменитостей, Тейлор і Кельвін обговорюють майбутнє весілля. Закохані вже визначилися з місцем проведення торжества — це розкішний готель у передмісті Лондона, а також розрахували, що на перше сімейне свято витратять близько двох мільйонів доларів". А потім: "Співачка Тейлор Свіфт, чиє мінливе особисте життя сповнене інтриг, зібралася заміж за діджея Кельвіна Гарріса, проте нещодавно в пресі з'являлися чутки про те, що зоряна пара вирішила поставити крапку в стосунках і розлучитися". Тю! І так — уже кілька разів.

Медіа вже одружили Тейлор Свіфт та її бойфренда Джо Елвіна у 2015

Про сьогоднішнього кавалера пишуть таке: "34-річний відомий гравець в американський футбол Тревіс Келсі і Тейлор Свіфт давно вважають себе неофіційно зарученими. Вони на 100% налаштовані провести залишок свого життя разом і створити сім'ю. Але Тейлор Свіфт готова вийти заміж тільки за умови того, що перед цим буде укладено жорсткий шлюбний контракт. Тейлор нізащо не піде до вівтаря без шлюбного контракту...". Найімовірніше, і вп'яте не піде до вівтаря? Чому? Пам'ятаєте фільм "Наречена-втікачка"?

Тейлор Свіфт працює вже 20 років — з дитинства. І завжди вона була і залишається Принцесою: блискітки, стрази, пишні сукні. Вічною Принцесою, яка колекціонує Принців. Якщо вона вийде заміж, їй доведеться сказати собі: "Стоп". А писати про що? Про дітей і каструлі? Вона ж — Пітер Пен у спідниці.

В її найпопулярнішій пісні Blank space ("Вільне місце") з 3,4 млрд переглядів сказано:

"Рада зустрічі, де ти був?

Я можу показати тобі стільки неймовірного:

Магію, божевілля, рай, порок,

Побачивши тебе, я подумала:

"Боже, яке личко!

Ти виглядаєш як моя наступна помилка.

Кохання — гра, хочеш зіграти?

Великий спадок, смокінг і краватка -

Я читаю тебе, як модний журнал.

У мене довгий список колишніх -

Вони вважають мене ненормальною,

Але в ньому є вільне місце,

І я впишу туди твоє ім'я".

Кліп на знакову пісню Blank space Тейлор Свіфт

Усе ясно? Вона читає нових кавалерів, як модний журнал, а прочитавши — викидає. Її вже в західній пресі починають лаяти за "аморальну поведінку". Але Тейлор Свіфт нічого не боїться. Крім одного — створення сім'ї. Адже тоді вона перестане бути Принцесою. А всі дівчатка хочуть бути принцесами. Тому й лялька Барбі — така популярна. Тому й свіфтіс готові десятиліттями спостерігати за життям свого кумира — тим паче, що вона ділиться з ними усім — навіть найінтимнішими та найліричнішими подробицями: у віршах, блогах, кліпах.

Формула творчості Тейлор Свіфт: вічно юна Принцеса (Пітер Пен у спідниці) — роман і розставання з черговим Принцом — альбом на цю тему. Причому вона чесно попереджає про все своїх кавалерів у піснях:

"Ми молоді та безрозсудні,

А коли ми зайдемо занадто далеко,

Я залишу тебе без сил

Або зі страшним шрамом.

Адже троянди в моєму саду повні шипів".

Тейлор Свіфт носить квіткову сукню, але ця "троянда" далеко не нешкідлива: пам'ятайте про шипи

Цільова аудиторії співачки і вона сама — це одне ціле. Тому Тейлор Свіфт так подобалося перезаписувати старі речі — наша молода Принцеса повертається у своє ще більш юне і сліпучо-прекрасне минуле. Однак 13 грудня Свіфт буде 35. Скільки вона витримає в ролі Принцеси, не дорослішаючи? Така проблемка була і в Елвіса Преслі, і в Майкла Джексона, і навіть у Моцарта — ранніх геніїв, які вічно хотіли залишатися молодими. Але ж тільки Пітер Пен зміг залишатися завжди юним, і то — в казці.