24-річна мати трьох дітей стала успішною бізнесменкою: вона розкриває секрети свого успіху

Історія 24-річної Пейдж Брукс показує, як можна досягти фінансового успіху та особистого щастя. Наполегливо працюючи задля дітей і майбутнього, дівчина змогла довести, що наші цілі та бажання доволі осяжні.

Пейдж Брукс в 13 років покинула школу та рано завагітніла, пережила викидень і до 18 років уже була мамою двох дітей, однак не склала руки та змогла відкрити свій бізнес, який приносить їй сотні тисяч фунтів. Про історію уродженки Стаффорда пише британський таблоїд The Sun.

Дівчина пройшла всі "сім кіл пекла" — її батько рано помер, свою матір вона ніколи не бачила. Їй довелося жити в гостелі, який неодноразово опинявся у центрі уваги британських ЗМІ через величезну кількість скандалів щодо насилля, наркотиків, проституції та крадіжок. Не маючи коштів до існування, дівчина перепробувала масу робіт — вона працювала адміністраторкою в похоронному бюро, потім прибирала на кухні, а далі — готувала їжу в МакДональдзі.

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Вона зізнається, що їй часто не вистачало коштів на звичні продукти, і тому доводилося сильно економити. А коли в її житті з'явилися діти, то Пейдж часто розривалася на двох роботах, аби бодай якось звести кінці з кінцями, адже на чоловіків, які були поруч з нею, їй не доводилося покладатися.

Особисте життя дівчини теж не лагодилося: в 13 вона зійшлася з хлопцем, через два роки вона завагітніла, однак у неї стався викидень. Її обранець покинув дівчину, а вона намагалася повністю віддатися роботі, аби якось вижити. Другі стосунки завершилися тим, що у 18 вона народила первістка Оскара, а потім вдруге стала мамою, коли трохи більше ніж за рік народила доньку Еверлі. Після того, як обранець побив її, вона переїхала у звичайну однокімнатну зйомну квартиру з двома дітьми на руках.

У свої 20 вона зрозуміла, що потрібно щось змінювати, однак тривалий час не наважувалася. Пейдж зізнається, що їй часто бувало неймовірно важко, адже "ніякої підтримки у мене не було, і нікому я не була потрібна".

Одного разу вона почала активно дивитися у соцмережах за трендом, як її однолітки активно просували товари власного виробництва. Саме принцип розповсюдження ручних товарів — від закладок для книжок до подарункових наборів — підштовхнули Пейдж спробувати себе в цій справі.

"Сидячи біля порогу квартири з шестимісячним Оскаром, я замовила перші товари на смішні вісім фунтів. Це були бейбі бокси, і з чого все й почалося", — зізнається дівчина.

Пейдж показує свою чергову розсилку замовлень клієнтам (фото: Paige Brookes/Facebook)

Журналісти пишуть, що у 2019 році дівчина створила свою групу в Facebook під назвою Behind The Trend. Саме там їй вдалося продавати перші товари, що поступово дозволило заробляти більше для утримання зйомного житла та забезпечення дітей.

Наразі бізнес Пейдж приносить понад 300 тисяч фунтів на рік (16,1 млн грн), а її бренд уже активно залучається до продажів для різних цільових аудиторій — від корпоративних замовлень до приватних подарунків. Наразі на порталі можна знайти десятки пропозицій на всі випадки життя.

Сама дівчина також змогла налагодити особисте життя: вона зустріла в Тіндері хлопця, на ім'я Коннор, з яким Пейдж та її діти дуже швидко знайшли спільну мову. Пізніше пара наважилася на народження третьої дитини. Наразі 24-річна бізнесменка активно займається своєю справою та не боїться ділитися подробицями своїх фінансових справ і якого успіху змогла досягнути

"Я дуже відверта щодо грошей, бо навіщо щось приховувати? Це не шкодить моєму бізнесу, адже все можна побачити, і я цього не боюся", — каже Пейдж.

Сама молода мама трьох дітей каже, що не треба боятися викликів у житті, адже не все може відразу піти гладко. Однак якщо правильно задатися ціллю та йти до неї, не боячись пройти скрізь серйозні випробування, то можна багато чого досягти.

Пейдж Брукс радить ніколи не здаватися і наполегливо працювати (фото: Paige Brookes/Facebook)

"Хоч шлях до успіху буде виснажливим, але це — найприємніше відчуття у світі. Я наполегливо працюю, щоб бути там, де я є зараз, і роблю це заради своєї сім’ї", — відверто заявляє Пейдж.

Вона відзначила, що планує здійснити подорож світом і купити нерухомість для себе та своєї великої родини. Також не забуває й допомагати іншим жінкам, які наразі опинилися у скрутній ситуації, як колись вона, і хоче підтримати, аби вони "не думали про свій рахунок у банку щоразу, як їм доводиться йди до магазину і знати, що грошей на найнеобхідніше може не бути".

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