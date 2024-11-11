24-летняя мать троих детей стала успешной бизнесменкой: она раскрывает секреты своего успеха

История 24-летней Пейдж Брукс показывает, как можно достичь финансового успеха и личного счастья. Упорно работая ради детей и будущего, девушка смогла доказать, что наши цели и желания вполне достижимы.

Пейдж Брукс в 13 лет покинула школу и рано забеременела, пережила выкидыш и к 18 годам уже была мамой двоих детей, однако не сложила руки и смогла открыть свой бизнес, который приносит ей сотни тысяч фунтов. Об истории уроженки Стаффорда пишет британский таблоид The Sun.

Девушка прошла все "семь кругов ада" — ее отец рано умер, свою мать она никогда не видела. Ей пришлось жить в хостеле, который неоднократно оказывался в центре внимания британских СМИ из-за огромного количества скандалов о насилии, наркотиках, проституции и воровстве. Не имея средств к существованию, девушка перепробовала массу работ — она работала администратором в похоронном бюро, потом убирала на кухне, а дальше — готовила еду в МакДоналдсе.

Самое популярное видео Пейдж в ее Tiktok набрало более 2.5 млн просмотров и стало вирусным

Она признается, что ей часто не хватало средств на привычные продукты, и поэтому приходилось сильно экономить. А когда в ее жизни появились дети, то Пейдж часто разрывалась на двух работах, чтобы хоть как-то свести концы с концами, ведь на мужчин, которые были рядом с ней, ей не приходилось полагаться.

Личная жизнь девушки тоже не ладилась: в 13 она сошлась с парнем, через два года она забеременела, однако у нее случился выкидыш. Ее избранник бросил девушку, а она пыталась полностью отдаться работе, чтобы как-то выжить. Вторые отношения завершились тем, что в 18 она родила первенца Оскара, а затем во второй раз стала мамой, когда чуть больше чем через год родила дочь Эверли. После того как избранник избил ее, она переехала в обычную однокомнатную съемную квартиру с двумя детьми на руках.

В свои 20 она поняла, что нужно что-то менять, однако долгое время не решалась. Пейдж признается, что ей часто бывало невероятно тяжело, ведь "никакой поддержки у меня не было, и никому я не была нужна".

Однажды она начала активно смотреть в соцсетях за трендом, как ее сверстники активно продвигали товары собственного производства. Именно принцип распространения ручных товаров — от закладок для книг до подарочных наборов — подтолкнули Пейдж попробовать себя в этом деле.

"Сидя у порога квартиры с шестимесячным Оскаром, я заказала первые товары на смешные восемь фунтов. Это были бейби боксы, и с чего все и началось", — признается девушка.

Пейдж показывает свою очередную рассылку заказов клиентам (фото: Paige Brookes/Facebook)

Журналисты пишут, что в 2019 году девушка создала свою группу в Facebook под названием Behind The Trend. Именно там ей удалось продавать первые товары, что постепенно позволило зарабатывать больше для содержания съемного жилья и обеспечения детей.

Сейчас бизнес Пейдж приносит более 300 тысяч фунтов в год (16,1 млн грн), а ее бренд уже активно привлекается к продажам для различных целевых аудиторий — от корпоративных заказов до частных подарков. Сейчас на портале можно найти десятки предложений на все случаи жизни.

Сама девушка также смогла наладить личную жизнь: она встретила в Тиндере парня по имени Коннор, с которым Пейдж и ее дети очень быстро нашли общий язык. Позже пара решилась на рождение третьего ребенка. Сейчас 24-летняя бизнесменка активно занимается своим делом и не боится делиться подробностями своих финансовых дел и какого успеха смогла достичь.

"Я очень откровенна в отношении денег, потому что зачем что-то скрывать? Это не вредит моему бизнесу, ведь все можно увидеть, и я этого не боюсь", — говорит Пейдж.

Сама молодая мама троих детей говорит, что не надо бояться вызовов в жизни, ведь не все может сразу пойти гладко. Однако если правильно задаться целью и идти к ней, не боясь пройти сквозь серьезные испытания, то можно многого достичь.

Пейдж Брукс советует никогда не сдаваться и упорно работать (фото: Paige Brookes/Facebook)

"Хоть путь к успеху будет изнурительным, но это — самое приятное ощущение в мире. Я упорно работаю, чтобы быть там, где я есть сейчас, и делаю это ради своей семьи", — откровенно заявляет Пейдж.

Она отметила, что планирует совершить путешествие по миру и купить недвижимость для себя и своей большой семьи. Также не забывает и помогать другим женщинам, которые сейчас оказались в трудной ситуации, как когда-то она, и хочет поддержать, чтобы они "не думали о своем счете в банке каждый раз, когда им приходится идти в магазин и знать, что денег на самое необходимое может не быть".

Напомним, Фокус рассказывал, как предпринимательница из Британии рассказала о том, как создала бизнес своей мечты из увлечения секондхендом. Бетани Голанд говорит, что ее любовь переросла в замечательную бизнес-идею с десятками тысяч фунтов ежемесячной прибыли.

Также мы писали об истории молодой бизнесвумен, которая покинула школу в 15 лет и заработала огромное состояние. Сейчас Мелисса Льюис ведет свой собственный успешный бизнес в сфере недвижимости и помогает другим, но до этого она прошла сложный жизненный путь, бунтуя против строгих родителей.