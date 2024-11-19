6 із 10 нових ФОПів в Україні відкривають жінки: які сфери найпопулярніші (дослідження)

Відсутність стабільного працевлаштування, необхідність утримувати сім'ю і підтримувати економіку країни стали ключовими мотиваторами для жінок.

2024 року в Україні жінки стали ініціаторами 61% нових реєстрацій ФОПів, що стало рекордним досягненням. Найпопулярнішими напрямками їхнього бізнесу виявилися індивідуальні послуги, такі як перукарні, салони краси, масажні кабінети та SPA. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.

Кількість жінок в українському бізнесі продовжує збільшуватися, що підкреслює вплив повномасштабної війни на зміну гендерного балансу в підприємництві. У 2024 році було зареєстровано 154 920 нових ФОП, створених жінками, що становить 61% від загальної кількості. Це рекордний показник, що підтверджує зростаючу активність жінок у веденні власного бізнесу.

Згідно з даними Єдиного державного реєстру, частка жінок серед нових підприємців продовжує впевнено зростати:

2021 року жінки відкрили 51% нових ФОПів;

2022 року, незважаючи на складні умови війни, цей показник сягнув 57%;

у 2024 році — вже 61%.

Жінки в Україні масово відкривають ФОПи

Найвища активність жінок у бізнесі зафіксована в таких регіонах:

Сумщина: 63,3% нових ФОПів створені жінками;

Полтавщина: 63,2%;

Хмельницька область: 63,1%;

Одеська та Київська області: по 63,1% і 62,6% відповідно.

У прифронтових і тимчасово окупованих областях частка жінок серед нових підприємців помітно нижча. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник становить від 50% до 57,8%. Жінки-підприємці переважно займаються наданням індивідуальних послуг:

перукарні та салони краси: 94% нових ФОП у цій галузі належать жінкам;

масажні салони, SPA та інші послуги фізичного комфорту: також домінують жінки;

інші популярні напрями:

виробництво одягу — 85%;

освіта — 82,3%;

соціальна допомога — 81,5%.

Цікаво, що один ФОП може вести діяльність одразу в кількох галузях, що відкриває можливості для комбінування різних напрямків. Крім того, помітно збільшилася частка жінок, які обіймають керівні посади в нових компаніях. У 2024 році жінки очолювали кожну третю новостворену компанію (34%), а в жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%. Лідерами за кількістю жінок-директорів стали:

Чернігівщина: 38,8%;

Донеччина: 37,4%;

Дніпропетровська область: 37,2%.

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