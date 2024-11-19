6 із 10 нових ФОПів в Україні відкривають жінки: які сфери найпопулярніші (дослідження)
Відсутність стабільного працевлаштування, необхідність утримувати сім'ю і підтримувати економіку країни стали ключовими мотиваторами для жінок.
2024 року в Україні жінки стали ініціаторами 61% нових реєстрацій ФОПів, що стало рекордним досягненням. Найпопулярнішими напрямками їхнього бізнесу виявилися індивідуальні послуги, такі як перукарні, салони краси, масажні кабінети та SPA. Про це повідомляють аналітики Опендатабот.
Кількість жінок в українському бізнесі продовжує збільшуватися, що підкреслює вплив повномасштабної війни на зміну гендерного балансу в підприємництві. У 2024 році було зареєстровано 154 920 нових ФОП, створених жінками, що становить 61% від загальної кількості. Це рекордний показник, що підтверджує зростаючу активність жінок у веденні власного бізнесу.
Згідно з даними Єдиного державного реєстру, частка жінок серед нових підприємців продовжує впевнено зростати:
- 2021 року жінки відкрили 51% нових ФОПів;
- 2022 року, незважаючи на складні умови війни, цей показник сягнув 57%;
- у 2024 році — вже 61%.
Найвища активність жінок у бізнесі зафіксована в таких регіонах:
- Сумщина: 63,3% нових ФОПів створені жінками;
- Полтавщина: 63,2%;
- Хмельницька область: 63,1%;
- Одеська та Київська області: по 63,1% і 62,6% відповідно.
У прифронтових і тимчасово окупованих областях частка жінок серед нових підприємців помітно нижча. У Луганській, Донецькій, Запорізькій та Херсонській областях цей показник становить від 50% до 57,8%. Жінки-підприємці переважно займаються наданням індивідуальних послуг:
- перукарні та салони краси: 94% нових ФОП у цій галузі належать жінкам;
- масажні салони, SPA та інші послуги фізичного комфорту: також домінують жінки;
- інші популярні напрями:
- виробництво одягу — 85%;
- освіта — 82,3%;
- соціальна допомога — 81,5%.
Цікаво, що один ФОП може вести діяльність одразу в кількох галузях, що відкриває можливості для комбінування різних напрямків. Крім того, помітно збільшилася частка жінок, які обіймають керівні посади в нових компаніях. У 2024 році жінки очолювали кожну третю новостворену компанію (34%), а в жовтні цей показник сягнув рекордних 38,8%. Лідерами за кількістю жінок-директорів стали:
- Чернігівщина: 38,8%;
- Донеччина: 37,4%;
- Дніпропетровська область: 37,2%.
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