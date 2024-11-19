6 из 10 новых ФЛП в Украине открывают женщины: какие сферы самые популярные (исследование)

Отсутствие стабильного трудоустройства, необходимость содержать семью и поддерживать экономику страны стали ключевыми мотиваторами для женщин.

В 2024 году в Украине женщины стали инициаторами 61% новых регистраций ФЛП, что стало рекордным достижением. Наиболее популярными направлениями их бизнеса оказались индивидуальные услуги, такие как парикмахерские, салоны красоты, массажные кабинеты и SPA. Об этом сообщают аналитики Опендатабот.

Число женщин в украинском бизнесе продолжает увеличиваться, что подчеркивает влияние полномасштабной войны на изменение гендерного баланса в предпринимательстве. В 2024 году было зарегистрировано 154 920 новых ФЛП, созданных женщинами, что составляет 61% от общего количества. Это рекордный показатель, подтверждающий растущую активность женщин в ведении собственного бизнеса.

Согласно данным Единого государственного реестра, доля женщин среди новых предпринимателей продолжает уверенно расти:

в 2021 году женщины открыли 51% новых ФЛП;

в 2022 году, несмотря на сложные условия войны, этот показатель достиг 57%;

в 2024 году – уже 61%.

Женщины в Украине массово открывают ФЛП

Самая высокая активность женщин в бизнесе зафиксирована в следующих регионах:

Сумщина: 63,3% новых ФЛП созданы женщинами;

Полтавщина: 63,2%;

Хмельницкая область: 63,1%;

Одесская и Киевская области: по 63,1% и 62,6% соответственно.

В прифронтовых и временно оккупированных областях доля женщин среди новых предпринимателей заметно ниже. В Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской регионах этот показатель составляет от 50% до 57,8%. Женщины-предприниматели преимущественно занимаются предоставлением индивидуальных услуг:

парикмахерские и салоны красоты: 94% новых ФЛП в этой области принадлежат женщинам;

массажные салоны, SPA и другие услуги физического комфорта: также доминируют женщины;

другие популярные направления:

производство одежды – 85%;

образование – 82,3%;

социальная помощь – 81,5%.

Интересно, что один ФЛП может вести деятельность сразу в нескольких областях, что открывает возможности для комбинирования различных направлений. Кроме того, заметно увеличилась доля женщин, занимающих руководящие посты в новых компаниях. В 2024 году женщины возглавляли каждую третью новосозданную компанию (34%), а в октябре этот показатель достиг рекордных 38,8%. Лидерами по числу женщин-директоров стали:

Черниговщина: 38,8%;

Донетчина: 37,4%;

Днепропетровская область: 37,2%.

Напомним, осенью украинских предпринимателей ждет большое количество изменений. В частности, речь идет об ограничении НБУ карточных переводов и запланированных налоговых новациях. Фокус исследовал подробно, к чему готовиться предпринимателям.