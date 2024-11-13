Найстарша в Англії: прабабуся хоче зробити тату на своє 100-річчя, але боїться реакції доньки

Перше татуювання жінка зробила у 94 роки. Бабусі настільки сподобався вигляд тату, що вона не може зупинитись, а ось її донька виступила проти.

99-річна Гільда Вест з Великої Британії вже має три татуювання на тілі, які вона зробила після 90 років, та планує зробити ще одне на своє 100-річчя. Про це пише Daily Star.

Перше татуювання Гільда зробила у 94 роки та тримала його в таємниці від родичів. Жінка набила на зап'ясті ініціали свого покійного чоловіка Ернеста та сина Девіда.

татуювання на зап'ястку Фото: Daily Mail

Пізніше вона набила метелика на правому плечі.

У Гільди є чотири правнуки та чотирьох онуків, а також доньку. Тому своє майбутнє третє татуювання вона тримала у великому секреті від сім'ї, побоюючись, що вони можуть не схвалити або спробувати відмовити її.

"Я хочу зробити ще одне (тату, — ред.) на честь 100-річчя — думаю, цього разу я зроблю павича", — розповіла жінка.

Гільда пояснила, що її дочка була проти будь-яких татуювань, тому вона вирішила приховувати своє бажання та за можливості дочекатись, щоб її донька поїхала кудись.

Її донька, 75-річна Барбара Дентон підтвердила, що мати тримала перше своє тату у таємниці.

"Вона дочекалася, поки я буду у відпустці в Іспанії, і все одно пішла і зробила це. Я помітила це лише через декілька тижнів, коли вона зняла кардиган… Але зараз я змирилася, якщо це те, що вона дійсно хоче зробити на свій 100-й день народження, то я не маю жодних проблем з цим, якщо це зробить її щасливою", — зазначила Барбара.

Гільда в татусалоні Фото: Daily Mail

Керівниця будинку для літніх людей, в якому наразі перебуває Гільда, наголосила, що команда планує профінансувати татуювання Гільди на її велике 100-річчя.

"Вона трохи турбується про гроші, тому ми вирішили влаштувати спонсорську прогулянку, щоб зібрати гроші на її наступний витвір бодіарту. Гільда – справжня перлина, надзвичайно балакуча, і вона знайшла чудових друзів серед інших мешканців та персоналу", — пояснила керівниця будинку.

За її словами, на перше татуювання Гільду спонукав тренер зі здорового способу життя, у якого були тату. Саме він їздив з Гільдою в одноденну поїздку в Ковентрі, щоб зробити татуювання.

Нагадаємо, тату-майстер набив жінці створений ШІ ескіз і спричинив скандал.