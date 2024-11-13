Самая старшая в Англии: прабабушка хочет сделать тату на свое 100-летие, но боится реакции дочери
Первую татуировку женщина сделала в 94 года. Бабушке настолько понравился вид тату, что она не может остановиться, а вот ее дочь выступила против.
99-летняя Хильда Уэст из Великобритании уже имеет три татуировки на теле, которые она сделала после 90 лет, и планирует сделать еще одну на свое 100-летие. Об этом пишет Daily Star.
Первую татуировку Гильда сделала в 94 года и держала ее в тайне от родственников. Женщина набила на запястье инициалы своего покойного мужа Эрнеста и сына Дэвида.
Позже она набила бабочку на правом плече.
У Гильды есть четыре правнука и четыре внука, а также дочь. Поэтому свою будущую третью татуировку она держала в большом секрете от семьи, опасаясь, что они могут не одобрить или попытаться отговорить ее.
"Я хочу сделать еще одно (тату, — ред.) в честь 100-летия — думаю, на этот раз я сделаю павлина", — рассказала женщина.
Гильда объяснила, что ее дочь была против любых татуировок, поэтому она решила скрывать свое желание и по возможности дождаться, чтобы ее дочь уехала куда-то.
Ее дочь, 75-летняя Барбара Дентон подтвердила, что мать держала первое свое тату в тайне.
"Она дождалась, пока я буду в отпуске в Испании, и все равно пошла и сделала это. Я заметила это только через несколько недель, когда она сняла кардиган... Но сейчас я смирилась, если это то, что она действительно хочет сделать на свой 100-й день рождения, то я не имею никаких проблем с этим, если это сделает ее счастливой", — отметила Барбара.
Руководитель дома престарелых, в котором сейчас находится Гильда, отметила, что команда планирует профинансировать татуировки Гильды на ее большое 100-летие.
"Она немного беспокоится о деньгах, поэтому мы решили устроить спонсорскую прогулку, чтобы собрать деньги на ее следующее произведение бодиарта. Гильда — настоящая жемчужина, очень разговорчивая, и она нашла замечательных друзей среди других жителей и персонала", — пояснила руководительница дома.
По ее словам, на первую татуировку Гильду побудил тренер по здоровому образу жизни, у которого были тату. Именно он ездил с Гильдой в однодневную поездку в Ковентри, чтобы сделать татуировку.
Напомним, тату-мастер набил женщине созданный ИИ эскиз и вызвал скандал.