Испортил кожу "бездушностью": тату-мастер набил женщине созданный ИИ эскиз и вызвал скандал

Татуировки являются частью выражения внутреннего мира для миллионов людей и это очень личный и важный элемент в их жизни. Однако в эту сферу все чаще внедряется искусственный интеллект, что недавно вылилось в скандал и обман одной из клиенток.

Решение тату-мастера использовать искусственный интеллект (ИИ) при создании дизайна вызвало бурные споры среди любителей и профессионалов татуировки. Помимо использования ИИ для генерации дизайна, художник не сразу сообщил об этом клиенту, из-за чего впоследствии разразился настоящий скандал, так как она оказалась против такой практики, пишет The Byte.

В городе Хельсинки Каарина Вуоринен во время сеанса татуировки обнаружила, что ее художник использовал искусственный интеллект для создания дизайна готического меча на ее ноге. Хотя Вуоринен позволила художнику завершить работу, ее восторг от нее резко угас. "Я была в шоке. Я была так разочарована", — поделилась она, заявив, что, хотя татуировка выглядит хорошо, она кажется "бездушной". Недовольство Вуоринен отражает более широкий дискомфорт в сообществе татуировщиков от внедрения ИИ в их ремесло.

Приверженцы традиций утверждают, что татуировки должны быть личными, сделанными вручную работами, а не продуктами машинных алгоритмов. Татуировщик Мэтт Доэрти сравнил использование искусственного интеллекта в дизайне с "занятиями спортом на стероидах", полагая, что это подрывает аутентичность и усилия, которые обычно прилагаются к работе. Некоторые художники также отмечают, что сгенерированные ИИ дизайны часто нарушают работу других художников, поскольку эти генераторы используют существующие изображения и дизайны для обучения, что вызывает этические проблемы в индустрии, которая ценит творчество и оригинальность.

Экспериментируя с генераторами татуировок ИИ, журналисты обнаружили, что дизайнам ИИ не хватает личных и символических качеств, желаемых в татуировке. Когда они использовали генератор татуировок CoCreate для создания эскиза птицы-кардинала, результат оказался технически достойным, но безжизненным, с ненужными элементами вроде слова "imagine". Технические ограничения ИИ проявились и при создании более сложных рисунков.

Мэтью Хэтч, татуировщик из Торонто, рассказал, как один из клиентов принес сгенерированное ИИ изображение галактики, которое при нанесении татуировки выглядело бы как "синяк", так как машина не понимает предназначение такого дизайна. Дискуссия затрагивает и более глубокие ценности в мире тату, где татуировки являются очень личной и постоянной формой самовыражения. Хотя искусственный интеллект может технически генерировать рисунки, многие утверждают, что ему не хватает интуитивного артистизма и человеческой связи, которые делают татуировки значимыми.

В связи с растущим присутствием искусственного интеллекта в изобразительном искусстве перед татуировщиками и клиентами встают вопросы о подлинности, личной связи и художественной целостности, и они, судя по всему, будут встречаться все чаще.

Ранее Фокус писал о создании учеными имплантата в виде татуировки на сердце, способного фиксировать и лечить аритмию. Новый графеновый сердечный имплантат легко корректирует аномальные ритмы с помощью света.

Также Фокус писал об опасении специалистов по поводу того, что ИИ может стать умнее человека всего за пять лет. Архитекторы искусственного интеллекта предупреждают, что он сможет превзойти людей практически в любой задаче.