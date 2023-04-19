Тату на сердце. Разработан крохотный имплантат, который находит и лечит аритмию

Новый графеновый сердечный имплантат легко корректирует аномальные ритмы с помощью света.

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Ученые из Северо-Западного университета и Техасского университета в Остине создали нечто невероятное: сердечный имплантат из графена. Это тот самый материал, который прочнее стали, но легче перышка. Этот маленький прибор тонок, как прядь волос, и может обнаруживать и корректировать аномальные сердечные ритмы с помощью света. И в качестве вишенки на торте, вы сможете хвастаться тем, что у вас сделана кибер-тату на сердце. Да-да, не тату сердца на груди или другом участке тела, а именно тату на сердце. Как же такое возможно? Ученые рассказали о том, как они изобрели столько эксцентричный имплантат и о его действии, пишет New Atlas.

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Нарушения сердечного ритма, также известные как сердечные аритмии, происходят, когда электрическая сигнализация в сердце сбивается, заставляя его биться слишком быстро или слишком медленно. Это может привести к таким неприятным последствиям, как сердечная недостаточность, инсульт и даже внезапная смерть. Но не бойтесь, ведь современные методы лечения включают имплантацию кардиостимуляторов и дефибрилляторов, но они не идеальны. Они могут быть жесткими и негибкими, вызывая повреждение тканей сердца, что может привести к таким осложнениям, как образованиям тромбов, инфекциям и дискомфорту.

На помощь передовым методам лечения спешит графеновый кардиостимулятор. Это самый тонкий на сегодняшний день имплантируемый кардиостимулятор, изготовленный из суперматериала, который одновременно прочен и биосовместим. В отличие от других кардиостимуляторов и дефибрилляторов, этот маленький имплантат гибкий и может приспосабливаться к тканям сердца, оставаясь при этом достаточно прочным, чтобы выдерживать постоянные удары сердца.

Исследователи уже работали над графеновой электронной татуировкой, которая могла бы отслеживать жизненно важные показатели на коже. Поэтому они взяли эту разработку и заставили ее работать внутри тела. Они обернули электронную татуировку в гибкую кремниевую мембрану, добавили немного золотой ленты для электрического соединения, и вуаля. Устройство было готово к работе.

Графеновый имплантат также прозрачен, а это значит, что исследователи могут использовать свет для мониторинга и контроля сердечных ритмов. Именно так, оптическая стимуляция является более точным способом коррекции аритмии, чем электрическая стимуляция. А поскольку графен оптически прозрачен, они могут читать через него и получать более точные измерения.

Исследователи протестировали устройство на крысах и обнаружили, что оно может точно определять аритмию и корректировать ее, не вмешиваясь в естественное движение сердца. Устройство стабильно работало в течение 60 дней, то есть примерно столько же времени, сколько используются временные кардиостимуляторы.

В целом, это захватывающая разработка, которая может обеспечить новый способ диагностики и лечения заболеваний сердца. Наука в очередной раз напомнила нам, насколько тесно она связана с миром искусства, произведя такой захватывающий образец, сочетающий две, казалось бы, несовместимые сферы, который несомненно поможет миллионам людей в будущем и сделает их жизнь лучше. Кто знает, какие еще невероятные вещи ученые смогут сделать на основе этой технологии.

Ранее Фокус писал о выращенных органеллах, способных заместить сердце. Немецкие ученые успешно создали принципиально новый органоид, имитирующий раннее развитие человеческого сердца, что потенциально может произвести революцию в области кардиологии.