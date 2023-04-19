Тату на серці. Розроблено крихітний імплантат, який знаходить і лікує аритмію

Новий графеновий серцевий імплантат легко коригує аномальні ритми за допомогою світла.

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Науковці з Північно-Західного університету та Техаського університету в Остіні створили щось неймовірне: серцевий імплантат із графену. Це той самий матеріал, який міцніший за сталь, але легший за пір'їнку. Цей маленький прилад тонкий, як пасмо волосся, і може виявляти і коригувати аномальні серцеві ритми за допомогою світла. І як вишенька на торті, ви зможете хвалитися тим, що у вас зроблено кібер-тату на серці. Так-так, не тату серця на грудях чи іншій ділянці тіла, а саме тату на серці. Як же таке можливо? Науковці розповіли про те, як вони винайшли стільки ексцентричний імплантат та про його дію, пише New Atlas.

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Порушення серцевого ритму, також відомі як серцеві аритмії, відбуваються, коли електрична сигналізація в серці збивається, змушуючи його битися занадто швидко або занадто повільно. Це може призвести до таких неприємних наслідків, як серцева недостатність, інсульт і навіть раптова смерть. Але не бійтеся, адже сучасні методи лікування включають імплантацію кардіостимуляторів і дефібриляторів, але вони не ідеальні. Вони можуть бути жорсткими та негнучкими, спричиняючи ушкодження тканин серця, що може призвести до таких ускладнень, як утворення тромбів, інфекцій та дискомфорту.

На допомогу передовим методам лікування поспішає графеновий кардіостимулятор. Це найтонший на сьогоднішній день імплантований кардіостимулятор, виготовлений із суперматеріалу, який одночасно міцний і біосумісний. На відміну від інших кардіостимуляторів і дефібриляторів, цей маленький імплантат гнучкий і може пристосовуватися до тканин серця, залишаючись при цьому досить міцним, щоб витримувати постійні удари серця.

Дослідники вже працювали над графеновим електронним татуюванням, яке могло б відстежувати життєво важливі показники на шкірі. Тож вони взяли цю розробку і змусили її працювати всередині тіла. Вони обернули електронне татуювання в гнучку кремнієву мембрану, додали трохи золотої стрічки для електричного з'єднання, і вуаля. Пристрій був готовий до роботи.

Графеновий імплантат також прозорий, а це означає, що дослідники можуть використовувати світло для моніторингу та контролю серцевих ритмів. Саме так, оптична стимуляція є більш точним способом корекції аритмії, ніж електрична стимуляція. А оскільки графен оптично прозорий, вони можуть читати через нього та отримувати більш точні вимірювання.

Дослідники протестували пристрій на щурах і виявили, що він може точно визначати аритмію та коригувати її, не втручаючись у природний рух серця. Пристрій стабільно працював протягом 60 днів, тобто приблизно стільки ж часу, скільки використовуються тимчасові кардіостимулятори.

Загалом, це захоплива розробка, яка може забезпечити новий спосіб діагностики та лікування захворювань серця. Наука вкотре нагадала нам, наскільки тісно вона пов'язана зі світом мистецтва, створивши такий захопливий зразок, що поєднує дві, здавалося б, несумісні сфери, який, безсумнівно, допоможе мільйонам людей у майбутньому та зробить їхнє життя кращим. Хто знає, які ще неймовірні речі вчені зможуть зробити на основі цієї технології.

Раніше Фокус писав про вирощені органели, здатні замістити серце. Німецькі вчені успішно створили принципово новий органоїд, що імітує ранній розвиток людського серця, що потенційно може зробити революцію у сфері кардіології.