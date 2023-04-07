Виростити нове серце. Створені вченими органели дають надію на лікування серцевих захворювань

Німецькі вчені успішно створили принципово новий органоїд, що імітує ранній розвиток людського серця, що потенційно може спричинити революцію в галузі кардіології.

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Дослідники з Мюнхенського технічного університету (МУТ) успішно індукували стовбурові клітини для створення органоїда, який може імітувати розвиток людського серця, що є проривом, який може революціонізувати наше розуміння серцевих захворювань. Органели мають діаметр близько половини міліметра та можуть скорочуватися подібно до серцевих камер людини. Ця технологія може допомогти дослідникам вивчити саму ранню стадію розвитку людського серця та може дати нове розуміння вроджених вад, пише Drug Target Review.

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Команда МУТ розробила метод створення свого роду "міні-серця" за допомогою плюрипотентних стовбурових клітин. Близько 35 000 клітин перетворюються на сферу в центрифузі, та протягом декількох тижнів у культуру клітин додаються різні сигнальні молекули. Хоча органели не перекачують кров, їх можна стимулювати електричним струмом, а їхня здатність скорочуватися робить їх потужним інструментом для вивчення захворювань серця.

Дослідники вперше успішно створили органоїд, що містить як клітини серцевого м'яза (кардіоміоцити), так і клітини зовнішнього шару стінки серця (епікарда), які вони назвали "епікардіоїди". За словами доктора Анни Маєр, першого автора дослідження, клітини епікарда мають вирішальне значення для розуміння того, як формується серце. Інші типи клітин у серці, такі як клітини сполучних тканин і кровоносних судин, утворюються з цих клітин.

Крім того, команда МУТ повідомила про свої перші нові відкриття, зроблені на основі аналізу окремих клітин, визначивши, що клітини-попередники типу, нещодавно виявленого у мишей, формуються приблизно на сьомий день розвитку органели. З цих клітин формується епікард. Ці відкриття також можуть дати ключ до розгадки того, чому фетальне серце може самовідновлюватися, що майже повністю відсутнє в серці дорослої людини, і можуть допомогти знайти нові методи лікування інфарктів та інших захворювань.

Команда також показала, що органели можуть бути використані для вивчення захворювань окремих пацієнтів. Використовуючи плюрипотентні стовбурові клітини пацієнта, який страждає на синдром Нунан, дослідники створили органели, які імітували характеристики цього захворювання в чашці Петрі. Ця проривна технологія може зменшити необхідність експериментів на тваринах при розробці ліків, оскільки в майбутньому ліки можна буде тестувати безпосередньо на органоїдах. Найближчими місяцями команда МУТ планує використати зіставні персоналізовані органели для дослідження інших вроджених вад серця.

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