У зоні ризику люди різного віку. Вчені назвали 5 основних причин розвитку серцевої недостатності

Може здатися, що цей синдром небезпечний лише для людей похилого віку, проте дослідники попереджають, що про нього повинні знати люди різного віку.

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Може скластися враження, що серцева недостатність зачіпає лише людей похилого віку, проте вчені попереджають, що подібне твердження небезпечне і геть не вірне. Статистика показує, що в зоні ризику люди різного віку, пише SELF.

За даними дослідників, серцева недостатність дійсно зустрічається частіше у людей віком понад 65 років. Проте статистика також свідчить про те, що з 2012 до 2019 року смертність від серцевої недостатності серед молодих людей віком від 16 до 44 років суттєво збільшилася.

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Основними симптомами серцевої недостатності вважаються:

задишка;

прискорене серцебиття;

набряк кінцівок;

втома.

Дослідники відзначають, що серцева недостатність у людей молодшого віку може виникати з низки причин, таких як спадкові захворювання серця або проблеми з серцевим ритмом. Крім того, на розвиток синдрому можуть вплинути інші фактори, наприклад сімейна історія серцевої недостатності, раціон, вживання психоактивних речовин, вірусні інфекції та деякі хронічні захворювання.

Наразі вчені назвали 5 найбільш поширених причин серцевої недостатності серед молодих людей.

1. Вроджена вада серця

Вроджена вада серця передбачає, що людина народилася з проблемою її будови. Завдяки розвитку медицини та хірургії люди з вродженою вадою серця можуть жити довго і повноцінно, проте вони також схильні до розвитку серцевої недостатності в молодшому віці.

За словами доктора медичних наук, наукового співробітника з вроджених вад серця в Медичному центрі Векснера при Університеті штату Огайо Вільяма Маршалла, близько 40% всіх смертей від серцевої недостатності припадає на людей з вродженою вадою серця.

Вчені відзначають, що деякі випадки вродженої вади серця настільки незначні, що навіть не вимагають лікування, достатньо лише спостерігатися у кардіолога. Однак проблема полягає в тому, що кожна людина з вродженою вадою серця так чи інакше страждатиме від серцевої недостатності, а тому важливо регулярно відвідувати лікаря та стежити за перебігом стану.

2. Генетична чи сімейна кардіоміопатія

Це спадкове сімейне захворювання, яке характеризується збільшеним, слабким або потовщеним серцем і може призвести до серцевої недостатності у молодшому віці.

Існує кілька форм кардіоміопатії, у результаті яких серцевий м'яз стає товщим, більшим або жорсткішим, що в кінцевому підсумку може утруднити перекачування крові по всьому тілу, а згодом може вилитися в серцеву недостатність.

У ході досліджень вчені визначили деякі гени, пов'язані з сімейною кардіоміопатією, проте інші досі залишаються недослідженими. Тому дослідники наполягають, що всі родичі першої лінії людини з гіпертрофічною кардіоміопатією повинні проходити скринінг регулярно, починаючи з 12 років.

3. Перипартальна кардіоміопатія

Це рідкісна форма кардіоміопатії, яка виникає протягом останнього місяця вагітності та у перші 5 місяців після пологів. Відомо, що при цьому стані серце стає слабким і збільшується, а отже не може перекачувати кров так, як повинно, що може призвести до серцевої недостатності.

Проблема полягає в тому, що цей стан досить складно діагностувати, оскільки більшість симптомів імітують типові симптоми вагітності, наприклад, стомлюваність та опухлі кісточки.

Зазначимо, що дослідники досі не розуміють, через що виникає цей стан. Проте відомо, більшість людей повністю одужують, тоді як в інших можуть розвинутися ускладнення.

4. Вживання психоактивних речовин

Медики зазначають, що серед молодих людей, які вступають до лікарні із серцевою недостатністю, найчастіше зустрічаються ті, хто вживає алкоголь та метамфетамін. Вчені відзначають, що вживання психоактивних препаратів є однією з причин серцевої недостатності, з невеликими відмінностями в залежності від типу речовини.

Відомо, що зловживання алкоголем, наприклад, часті запої або вживання шести й більше порцій алкоголю протягом 5 років і більше може призвести до алкогольної кардіоміопатії, внаслідок якої серце збільшиться. Це також може послабити серцевий м'яз, вплинути на його здатність перекачувати кров та потенційно сприяє розвитку серцевої недостатності та інших захворювань серця.

Тим часом вживання метамфетаміну може викликати різні форми ушкодження серця, включаючи запалення, рубцювання серцевого м'яза, ішемічну хворобу серця та пошкодження клітин серцевого м'яза, що може призвести до серцевої недостатності.

5. Аритмія

Аритмія – це порушення серцевого ритму, яке може призвести до того, що серцебиття буде надто повільним, надто швидким чи нестійким.

Деякі аритмії вважаються нешкідливими й можуть не потребувати лікування, інші можуть значно впливати на здатність серця наповнюватися кров'ю і перекачувати її в інші частини тіла. Медики попереджають, що якщо цей стан не лікувати вчасно, він може призвести до розвитку серцевої недостатності, а також інших хвороб серця.

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