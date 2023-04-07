В зоне риска все возрасты. Ученые назвали 5 главных причин развития сердечной недостаточности

Может показаться, что этот синдром опасен лишь для пожилых людей, однако исследователи предупреждают, что о нем должны знать люди всех возрастов.

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Может сложиться впечатление, что сердечная недостаточность затрагивает лишь пожилых людей, однако ученые предупреждают, что подобное утверждение опасно и напрочь не верно. Статистика показывает, что в зоне риска люди разных возрастов, пишет SELF.

По данным исследователей, сердечная недостаточность действительно встречается чаще у людей в возрасте более 65 лет. Однако статистика также свидетельствует о том, что с 2012 по 2019 годы смертность от сердечной недостаточности среди молодых людей в возрасте от 16 до 44 лет существенно увеличилась.

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Основными симптомами сердечной недостаточности считаются:

одышка;

учащенное сердцебиение;

отек конечностей;

усталость.

Исследователи отмечают, что сердечная недостаточность у людей в более молодом возрасте может возникать по ряду причин, таких как наследственные заболевания сердца или проблемы с сердечным ритмом. Кроме того, на развитие синдрома могут повлиять другие факторы, например, семейная история сердечной недостаточности, рацион, употребление психоактивных веществ, вирусные инфекции и некоторые хронические заболевания.

Теперь ученые назвали 5 наиболее распространенных причин сердечной недостаточности среди молодых людей.

1. Врожденный порок сердца

Врожденный порок сердца предполагает, что человек родился с проблемой его строения. Благодаря развитию медицины и хирургии люди с врожденным пороком сердца могут жить долго и полноценно, однако они также подвержены развитию сердечной недостаточности в более молодом возрасте.

По словам доктора медицинских наук, научного сотрудника по врожденным порокам сердца в Медицинском центре Векснера при Университете штата Огайо Уильяма Маршалла, около 40% всех смертей от сердечной недостаточности приходится на людей с врожденным пороком сердца.

Ученые отмечают, что некоторые случаи врожденного порока сердца настолько незначительны, что даже не требуют лечения, достаточно лишь наблюдаться у кардиолога. Однако проблема заключается в том, что каждый человек с врожденным пороком сердца так или иначе будет страдать от сердечной недостаточности, а потому важно регулярно посещать врача и следить за течением состояния.

2. Генетическая или семейная кардиомиопатия

Это наследственное семейное заболевание, которое характеризуется увеличенным, слабым или утолщенным сердцем и может привести к сердечной недостаточности в более молодом возрасте.

Существует несколько форм кардиомиопатии, при которых сердечная мышца становится толще, больше или жестче, что в конечном итоге может затруднить перекачку крови по всему телу, а со временем может вылиться в сердечную недостаточность.

В ходе исследований ученые определили некоторые гены, связанные с семейной кардиомиопатией, однако другие все еще остаются неисследованными. Поэтому исследователи настаивают, что все родственники первой линии человека с гипертрофической кардиомиопатией должны проходить скрининг регулярно, начиная с 12 лет.

3. Перипартальная кардиомиопатия

Это редкая форма кардиомиопатии, которая возникает в течение последнего месяца беременности и в первые 5 месяцев после родов. Известно, что при этом состоянии сердце становится слабым и увеличивается, а следовательно не может перекачивать кровь так, как должно, что в последствии может привести к сердечной недостаточности.

Проблема заключается в том, что это состояние достаточно сложно диагностировать, так как большинство симптомов имитируют типичные симптомы беременности, например, утомляемость и опухшие лодыжки.

Отметим, что исследователи до сих пор не понимают, из-за чего возникает это состояние. Однако известно, что большинство людей полностью выздоравливают, в то время, как у других могут развиться осложнения.

4. Употребление психоактивных веществ

Медики отмечают, что среди молодых людей, которые поступают в больницу с сердечной недостаточностью, чаще всего встречаются те, кто употребляет алкоголь и метамфетамин. Ученые отмечают, что употребление психоактивных препаратов является одной из причин развития сердечной недостаточности, с небольшими различиями в зависимости от типа вещества.

Известно, что злоупотребление алкоголем, например, частые запои или употребление шести и более порций алкоголя в течение 5 лет и более, может привести к алкогольной кардиомиопатии, в результате которой сердце увеличится. Это также может ослабить сердечную мышцу, повлиять на ее способность перекачивать кровь и потенциально способствует развитию сердечной недостаточности и других заболеваний сердца.

Между тем, употребление метамфетамина может вызывать различные формы повреждения сердца, включая воспаление, рубцевание сердечной мышцы, ишемическую болезнь сердца и повреждение клеток сердечной мышцы, что затем может привести к сердечной недостаточности.

5. Аритмия

Аритмия — это нарушение сердечного ритма, которое может привести к тому, что сердцебиение будет слишком медленным, слишком быстрым или неустойчивым.

Некоторые аритмии считаются безвредными и могут не нуждаться в лечении, другие могут оказывать значительное влияние на способность сердца наполняться кровью и перекачивать ее в остальные части тела. Медики предупреждают, что если это состояние не лечить вовремя, оно может привести к развитию сердечной недостаточности, а также ряд других болезней сердца.

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