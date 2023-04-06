Предупреждение для храпящих. Ученые предупреждают, что ночные трели могут повредить мозг

Исследователи предполагают, что апноэ во сне напрямую связано со снижением когнитивных функций.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на изучении храпа и том, как он влияет на наш мозг и когнитивные функции. Теперь исследователи из Королевского колледжа Лондона полагают, что ночные трели не только мешают спать соседу, но и способны повредить наш мозг, пишет Daily Mail.

В ходе исследования британские ученые вместе с коллегами из Германии и Австралии отобрали 27 мужчин в возрасте от 35 до 70 лет, у которых недавно был диагностирован синдром абструктивного апноэ сна (СОАС), однако в остальном они были полностью здоровы. Отметим, что найти таких пациентов достаточно часто, потому что, как правило, СОАС также сопровождается ожирением или другими заболеваниями, например, диабетом, депрессией или сердечно-сосудистыми болезнями.

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Ученые полагают, что именно из-за этих дополнительных факторов, их коллегам ранее никак не удавалось обнаружить эту связь между апноэ и нарушением когнитивных способностей человека. Дело в том, что эти сопутствующие заболевания сами по себе являются факторами риска снижения умственных способностей у человека.

В ходе исследования ученые также обследовали контрольную группу мужчин с аналогичным статусом здоровья и образования, которые не страдали СОАС. Все реципиенты носили электроэнцефалографические шапочки, которые измеряли их мозговую активность во время сна. Кроме того, исследователи фиксировали уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений, дыхание, движение глаз и ног. Также исследователи проверили когнитивные функции реципиентов.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что мужчины с тяжелой формой СОАС были менее бдительны и имели худшие исполнительные функции, в том числе речь идет о способности достигать цели и оставаться сосредоточенным. Также результаты исследования свидетельствуют о том, что у страдающих апноэ также была хуже кратковременная память. При этом ученые также обнаружили, что чем мягче была форма СОАС, тем слабее было его влияние на когнитивные функции и мозг реципиентов.

По словам ведущего автора исследования, доктора Иваны Розенцвейг, которая возглавляет Центр пластичности сна и мозга в Королевском колледже Лондона, они с коллегами пока не знают, каким образом апноэ повреждает мозг человека. Однако предполагают, что это может быть связано с прерывистым уровнем кислорода или изменениями протока крови к мозгу.

Ученые отмечают, что потребуется больше исследований, чтобы понять, как именно храп влияет на мозг человека, однако результаты исследования свидетельствуют о том, что апноэ приводит к снижению мощности мозга, что в свою очередь влияет на память, мыслительные способности, в том числе принятие решений, время реакции и восприятие.

Ранее Фокус писал о том, что ученые назвали 5 способов уменьшения храпа и снижения рисков сосудистых заболеваний.