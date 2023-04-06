Спасаемся от инсульта. Ученые назвали 5 способов уменьшения храпа и снижения рисков сосудистых заболеваний

Недавнее исследование показало, что у людей, имеющих проблемы со сном, может быть повышен риск инсульта.

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Новое исследование предполагает, что проблемы, связанные со сном, могут повышать риск инсульта. Оно показало, что наличие пяти и более симптомов, связанных со сном, таких как храп, сопение и апноэ во сне, значительно повышает риск инсульта. У людей, которые храпят, риск инсульта почти в два раза выше по сравнению с теми, кто не храпит, а у людей, которые спали менее пяти часов или более девяти часов, риск инсульта также выше, чем у тех, кто спал в среднем семь часов, пишет The Irish News.

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Храп — это распространенное состояние, которое возникает, когда поток воздуха через нос, рот или горло частично затруднен во время сна, что приводит к вибрации в горле и во рту, которая производит звук.

Храп может быть признаком основного заболевания, называемого апноэ сна, которое является серьезным расстройством сна, при котором дыхание неоднократно прерывается во время сна. Апноэ сна может вызвать целый ряд проблем со здоровьем, включая высокое кровяное давление, болезни сердца и инсульт. Кроме того, храп сам по себе может привести к фрагментарному и некачественному сну, что может повлиять на общее состояние здоровья и самочувствие. Поэтому устранение храпа и любых потенциальных нарушений сна важно для поддержания хорошего здоровья.

Ведущий автор исследования Кристин МакКарти из Университета Голуэя в Ирландии подчеркнула, что исследование подчеркивает необходимость обратить внимание на проблемы со сном как на потенциальную область профилактики инсульта. Если у вас есть какие-либо симптомы, связанные со сном, важно устранить их, чтобы снизить риск инсульта.

Вот пять способов, которые помогут уменьшить храп и снизить риск инсульта:

Избегайте алкоголя: пьяные ночи могут привести к бессоннице, наполненной храпом. Алкоголь расслабляет мышцы челюсти и горла, что повышает вероятность обструкции дыхательных путей. Если вы хотите уменьшить храп, лучше полностью отказаться от алкоголя. Спите на боку: Если лежать на боку, а не на спине, это поможет предотвратить проваливание основания языка в заднюю стенку глотки, что может уменьшить храп. Попробуйте подушку от храпа: Существуют специально разработанные подушки, которые могут помочь предотвратить храп. Подушка, которая обеспечивает достаточную поддержку головы и шеи, может гарантировать, что ваши дыхательные пути не будут перекрыты. Поддерживайте здоровый вес: Избыток жировой ткани на шее и плохой мышечный тонус могут способствовать возникновению храпа. Если вы страдаете избыточным весом, принятие мер по снижению веса может помочь уменьшить храп. Ведите дневник сна: Дневник сна поможет вам выявить факторы, которые влияют на ваш сон и храп. В течение месяца записывайте время сна и бодрствования, потребление пищи и напитков, время работы с экраном и повседневную деятельность. Затем вы можете использовать эту информацию для изменения образа жизни, чтобы уменьшить храп и снизить риск инсульта.

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